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Hohe Netzbelastung während der Fußball-WM: Das sind die Pläne der Mobilfunker

Verena Blöcher
Verena Blöcher

Stand: 12.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Bei sportlichen Großereignissen wie der anstehenden Fußball-WM sind die Handynetze erhöhter Belastung ausgesetzt. Das Vergleichsportal Verivox hat die deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber gefragt, wie sie ihr Netz während des Turniers sattelfest halten wollen. Vor allem dezentral sind hohe Daten-Peaks zu erwarten: Viele Gastro- und Eventlocations stehen in den Startlöchern für Public Viewings.

Fußballturniere sorgen oft für hohe Netzauslastung

In den letzten Jahren sind Sport-Großereignisse immer wieder Auslöser für Daten-Peaks gewesen. Das gilt nicht nur für WM-Turniere, sondern auch für Spiele von Vereinsmannschaften – wie zuletzt der aufsehenerregenden Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Bayern München. Ähnliche Peaks könnte es auch bei der WM geben, sofern Deutschland länger dabei ist.

"Durch die inzwischen gute 5G-Versorgung können Auslastungsspitzen in allen Netzen deutlich besser abgefedert werden als früher", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Dennoch kann bei einer hohen Netzauslastung vor allem das Hochladen von Videos oder Reels erschwert sein. Die Daten tröpfeln auch dann langsamer, wenn das Volumen im eigenen Tarif großzügig bemessen ist."

Was die Mobilfunker für die Netzstabilität tun

Sind die Netzbetreiber gut vorbereitet? Auf Verivox-Anfrage sieht eine Sprecherin der Telekom vor dem Start der WM für die aktuell bekannten Public Viewings das Netz auch ohne zusätzliche Antennenstandorte "bestens gerüstet". Es sei auf eine hohe Auslastung ausgelegt und halte ausreichende Kapazitäten bereit. Demzufolge entwickele die Telekom ihr Mobilfunknetz unter anderem mit Hilfe von KI-Agenten weiter in Richtung dynamischer und automatisierter Steuerung. So ließen sich öffentliche Events erkennen, die erwartete Netzlast bewerten und mögliche Maßnahmen für die Netzstabilität ableiten.

Ein Vodafone-Sprecher gibt ebenfalls an, der Düsseldorfer Netzbetreiber plane keine zusätzlichen Standorte. Man gehe davon aus, dass die aktuell bekannten Public Viewings vor allem im Bereich der Gastronomie über das reguläre Mobilfunknetz oder das WLAN der Locations "ausreichend abgedeckt" sind. Bei der EM 2024, die in Deutschland stattfand, habe man vor allem die Verkehrswege in Richtung Stadion, die Stadien selbst und einige Public-Viewing-Bereiche "geboostert". Aufgrund der Tendenz zu vielen kleineren, dezentralen Fan-Festen sei für das USA-Turnier keine solche Stärkung des Netzes vorgesehen.

Ein Sprecher des jüngsten Netzbetreibers 1&1 sagt, man stelle sich frühzeitig auf die zu erwartende erhöhte Datennutzung ein, insbesondere während der Spitzenbegegnungen. 1&1 erwarte, auch zu Stoßzeiten eine leistungsfähige und stabile Netzversorgung bieten zu können. In den vergangenen Monaten sei gezielt in den Ausbau des Kernnetzes investiert worden. Der Netzbetreiber O2 hat sich auf die Verivox-Anfrage nicht geäußert.

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Bei der Smartphone-Nutzung im Ausland sollten Verbraucher zwischen EU-Ausland und allen weiteren Reiseländern unterscheiden. Denn innerhalb der EU fallen beim Telefonieren, SMS-en und mobilen Surfen seit Sommer 2017 keine zusätzlichen Gebühren an: Verbraucher können ihren Handytarif auf Reisen „mitnehmen“ und genauso nutzen wie zu Hause. Der Verbrauch wird nach dem Tarif berechnet, der als Basistarif in Deutschland gilt.

    Verbraucher müssen im Ausland in der Regel nicht selbst aktiv werden: Sie können direkt lossurfen oder telefonieren. Das Smartphone bzw. der Anbieter stellt automatisch auf „Roaming zu Inlandspreisen“ um.

    Außerhalb der EU gilt diese Regelung nicht. Fürs sogenannte Roaming werden bei der Handynutzung Zusatzkosten fällig. Die können sehr hoch ausfallen – insbesondere bei der mobilen Datennutzung. Auf Fernreisen fallen so für nur 1 Megabyte (zum Beispiel beim Versand eines Smartphone-Fotos) schnell bis zu 20 Euro an. Wer sein Smartphone unterwegs im Nicht-EU-Ausland nutzen möchte, sollte sich daher bei seinem Mobilfunkanbieter über eine passende Option informieren.

    Nähere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Roaming-Gebühren.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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