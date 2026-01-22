Deutsche verschwenden mit alten Handyverträgen über 300 Millionen Euro

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Deutsche verschwenden mit alten Handyverträgen über 300 Millionen Euro

Katharina-Frank
Katharina Frank

Senior Online-Redakteurin Mobilfunk

Stand: 22.01.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Mehrheit der Handykunden in Deutschland lässt ihre Tarife länger als zwei Jahre laufen – trotz häufig steigender Kosten bei gleichbleibenden oder sogar geringeren Leistungen. Damit lässt Handy-Deutschland viel Geld liegen: Rein rechnerisch verschwenden all jene Mobilfunkkunden, deren Konditionen sich nach 24 Monaten verschlechtern, 312 Millionen Euro – weil sie nicht in günstigere Tarife wechseln. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Viele Bestandstarife verteuern sich nach 24 Monaten

Laut einer aktuellen Verivox-Umfrage lassen 63 Prozent der Deutschen ihren bestehenden Mobilfunkvertrag unverändert weiterlaufen, obwohl mehr als ein Drittel der Bestandsverträge nach 24 Monaten teurer wird. Denn in 40 Prozent der Verträge steigen nach zwei Jahren die Grundgebühren, zudem laufen Rabatte und Neukundenvorteile aus. Im Schnitt verteuert sich ein Altvertrag um 15,62 Euro im Monat, wie eine Verivox-Preisanalyse gezeigt hat.

Knapp 20 Millionen Handy-Vertragskunden sind von diesem Szenario betroffen – haben also einen Vertrag, der schon länger als zwei Jahre läuft und dessen Grundgebühren sich erhöhen. Würden alle diese Altkunden in einen günstigeren Vertrag wechseln, ließen sich rein rechnerisch 312 Millionen Euro sparen.

"20 Millionen betroffene Kundinnen und Kunden bedeutet: Jeder vierte Handy-Vertragskunde steckt ohne Not in einem Tarif, dessen Konditionen sich verschlechtert haben", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Denn nach der Mindestlaufzeit können Handyverträge monatlich gekündigt werden. Wer nach Laufzeitende nicht aktiv wird, verschenkt in vielen Fällen bares Geld."

Konkrete Rechnung: Familie spart über 820 Euro im Jahr

Die genannten 312 Millionen Euro zeigen die Dimension des verschwendeten Sparpotenzials auf. Ganz konkret zeigt ein Kostenvergleich für eine dreiköpfige Familie, dass diese pro Jahr über 820 Euro einsparen kann – bei durchschnittlichem Datenbedarf und einem Wechsel in günstige Discounttarife.

"Viele Menschen überschätzen ihren Datenbedarf, weil sie vergessen, dass sie die meiste Zeit des Tages über ein WLAN-Netz surfen und kein Handy-Datenvolumen verbrauchen", sagt Schamberg. "Für einen durchschnittlichen Bedarf reichen günstige Discounter-Angebote deshalb in aller Regel vollkommen aus. Wer leistungsstarke Tarife mit viel Datenvolumen und Service-Extras sucht, findet hingegen bei den großen Anbietern meist die beste Auswahl."

Methodik

Das Marktforschungsinstitut Appinio stellte im August 2025 im Auftrag von Verivox 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab 18 Jahren folgende Frage: "Wie lange hast du bereits deinen aktuellen Mobilfunkvertrag?" Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht.

So haben wir gerechnet: Laut Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland 79,7 Millionen Mobilfunkkunden mit Postpaid-Verträgen. 62,6 Prozent dieser Kunden lassen ihre Verträge nach der Mindestvertragslaufzeit weiterlaufen, das sind 49,89 Millionen Kunden. 40 Prozent der Handyverträge verteuern sich im Schnitt um 15,62 Euro, demnach sind 19,96 Millionen Kunden von Preissteigerungen in Bestandstarifen betroffen. Dies ergibt eine rechnerische Gesamtersparnis von 312 Millionen Euro. Quellen: Verivox-Datenbank, Websites der Anbieter und Jahresbericht 2024 der Bundesnetzagentur.

Mehr zum Thema

Jetzt Handytarife vergleichen

Handytarife

  • Mit Verivox-Cashback

  • Top-Tarife zu Spitzenpreisen

  • Exklusive Deals und Online-Vorteile

Mehr rund um Handy

Alle Beiträge

  • In Deutschland gibt es drei Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefonica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über 200 Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2- und O-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Ja. Sollten Sie nach bereits erfolgter Unterzeichnung vom Vertrag zurücktreten wollen, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Den Widerruf senden Sie bitte schriftlich direkt an den Anbieter, von dessen Vertrag Sie zurücktreten möchten.

  • Eine Kündigung über uns oder den neuen Anbieter ist im Mobilfunkbereich nicht möglich. Hier ist der Kunde für die Kündigung des bisherigen Vertrages selbst verantwortlich. Jedoch kann Sie unser Partner Aboalarm auf unseren Seiten bei der Kündigung unterstützen.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.