Analyse: Mobilfunk-Speed ist in der Praxis nur halb so hoch wie beworben

Katharina-Frank
Katharina Frank

Senior Online-Redakteurin Mobilfunk

Stand: 23.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der durchschnittlich erreichbare Surfspeed in Handytarifen deutscher Provider beträgt 145 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) – das ist der Wert auf Basis der Anbieterangaben. Die tatsächlich im Sommer 2025 in Deutschland gemessene Geschwindigkeit beträgt jedoch gerade einmal die Hälfte. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Praxis-Speed liegt bei 48 Prozent des beworbenen Werts

Für die Analyse hat Verivox den Surfspeed von 225 Handytarifen ermittelt. Die Bandbreite der angegebenen Download-Geschwindigkeiten liegt zwischen 300 Mbit/s in den Standardtarifen der Netzbetreiber und lediglich 5-15 Mbit/s in einzelnen Unlimited-Angeboten. Über alle untersuchten Tarife hinweg beträgt der angebotene Speed 145 Mbit/s.

Allerdings werden die von den Anbietern genannten maximalen Speed-Werte in der Praxis nur zu 48 Prozent erreicht: Einer Auswertung des Online-Datenanalysten Ookla zufolge beträgt der zwischen Mai und Juli 2025 hierzulande gemessene mobile Surfspeed im Schnitt gerade einmal 70 Mbit/s. Deutschland belegt mit diesem Wert Platz 59 von 103 Ländern weltweit. In einem anderen Test des britischen Anbieters Bestbroadbanddeals.co.uk aus 2024 wurden in Deutschland 88 Mbit/s erreicht (Platz 49 weltweit) – in diesem Szenario wurden solche Nutzerdaten herausgefiltert, die auf ein offensichtliches Netzproblem hinwiesen.

"Die Surfgeschwindigkeit ist keine fest kalkulierbare Tarifkomponente, sondern eine ‚bis-zu-Angabe‘ der Anbieter," erläutert Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Den tatsächlichen Surfspeed beeinflussen mehrere Faktoren: Das sind vor allem die Leistungsfähigkeit des Endgeräts, die Kapazität des Netzes am Standort und die Anzahl der in einer Funkzelle aktiven Nutzer. So ist etwa der Empfang auf Großveranstaltungen durch die hohe Auslastung oft weniger stabil."

Discounter-Kunden surfen spürbar langsamer

Rund die Hälfte der analysierten Tarife bietet maximal 50 Mbit/s beim mobilen Herunterladen von Daten. Dazu gehören vor allem Angebote günstiger Discounter und Service-Provider wie Drillisch oder klarmobil. Mit einem Surfspeed von 25 Mbit/s oder weniger müssen sich Kundinnen und Kunden aber nur noch bei zwei Prozent der untersuchten Discounttarife begnügen. Vor einigen Jahren war dieser Speed im Discount-Segment noch gang und gäbe, inzwischen sind solche Angebote die Ausnahme. In 95 Prozent aller Discount-Tarife ist inzwischen ein Zugang zum 5G-Netz enthalten; der angebotene Surfspeed steigt dadurch allerdings nicht.

"Die großen Anbieter setzen sich mit einer merklich besseren Leistung von kleineren Providern ab, die hingegen günstigere Preise bieten. Kunden der Telekom, von Vodafone, O2 oder 1&1 surfen mit bis zu 300 Mbit/s, das ist auf dem Papier sechsmal so schnell," sagt Jörg Schamberg.

Surf-Speed als neues Tarifmerkmal neben Datenvolumen

Manche Tarife mit unbegrenzter Datennutzung werden inzwischen preislich nach Geschwindigkeiten gestaffelt. Zum Beispiel erreichen die günstigsten unlimitierten Flatrates von O2 lediglich 15 Mbit/s und damit nur 70 Prozent des gängigen Discounter-Niveaus. Vorteil: Die Monatsgebühr für Neukunden beträgt zum Start nur knapp 20 Euro. Freenet drosselt den Speed in einzelnen Unlimited-Tarifen sogar auf 5 Mbit/s. Das entspricht in etwa der Leistung des vor Jahren abgeschalteten UMTS-Netzes und genügt kaum für flüssiges Streaming.

"Die übliche Discounter-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s reicht für Streaming und Videotelefonie grundsätzlich aus," sagt Schamberg. "Wer allerdings regelmäßig in HD-Qualität streamt, Online-Gaming betreibt oder mit großen Datenmengen hantiert, sollte auf höheren Speed achten – auch beim Upload. Künftig sollen sogar Gigabit-Geschwindigkeiten möglich werden; damit würde der aktuell erreichbare Speed fast versiebenfacht. Die Bandbreiten im Mobilfunk nähern sich denen im Festnetz also zunehmend an."

Methodik

Ausgewertet wurde die in den Anbieter-Tarifbedingungen genannte maximale Datenübertragungsrate von 225 Handytarifen (Netzbetreiber, Service-Provider und Discounter, Postpaid, Privatkunden, inkl. Young-Tarife). Quellen: Verivox-Datenbank, Websites der Anbieter. Stand: 20.06.2025.

  • In Deutschland gibt es drei Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefonica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über 200 Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2- und O-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Über 50 Prozent der Mobilfunkkunden haben noch keinen LTE-Vertrag. Doch Handytarife mit LTE werden zum Must Have. Bis 2020 wird das UMTS-Netz in immer mehr Regionen zurückgebaut. 3G soll dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fallen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Gerade preisbewusste Mobilfunkkunden sind betroffen, denn etliche günstige Discountertarife haben keine LTE-Option. Leistungsstarke LTE-Tarife sind heute jedoch schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach LTE-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit LTE anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

