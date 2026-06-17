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5G-Flächenversorgung in Deutschland: Telekom mit Abstand vor Vodafone und o2

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 17.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Flächenversorgung mit 5G-Mobilfunk in Deutschland variiert stark zwischen den drei Netzbetreibern. Laut aktuellem Gigabit-Grundbuch der Bundesnetzagentur mit Stand von Dezember 2025 erreicht die Deutsche Telekom mit 87,9 Prozent die höchste 5G-Flächenabdeckung. Die Telekom selbst spricht in einer Mitteilung von Mittwoch sogar von 89,1 Prozent. Mit Abstand folgen Telefónica mit 76,2 Prozent und Vodafone mit 75,7 Prozent. 

Bundesnetzagentur-Daten zeigen deutliche Unterschiede bei der Mobilfunkabdeckung

Der Unterschied zwischen dem führenden Netzbetreiber Telekom und den nachfolgenden Anbietern beträgt damit rund 13 Prozentpunkte, was einer Fläche von etwa 46.490 Quadratkilometern entspricht. Zum Vergleich: Dies ist fast so groß wie die gesamte Fläche von Niedersachsen. Besonders in ländlichen Regionen und touristisch genutzten Gebieten zeigen sich die Unterschiede in der Netzabdeckung deutlich.

Bei der 5G-Flächenversorgung liegt die Telekom nach Unternehmensangaben in 324 von 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten vorn. Damit führe sie in mehr als 80 Prozent aller Kreise Deutschlands.

LTE-Versorgung und Sprachdienste nahezu flächendeckend

Bei der LTE-Versorgung erreicht die Telekom nach eigenen Angaben über 92 Prozent Flächenabdeckung. Vodafone versorgt fast 92 Prozent der Fläche mit LTE, Telefónica o2 kommt auf rund 89 Prozent. Sprachdienste sind bei der Telekom mittlerweile auf fast 99 Prozent der Fläche Deutschlands verfügbar, die beiden anderen Netzbetreiber liegen hier aber nahezu gleichauf. Damit ist die Grundversorgung mit mobiler Telefonie weitgehend gesichert, während bei den neueren 5G-Technologien noch Ausbaubedarf besteht.

Herausforderungen beim Netzausbau in der Fläche

Der weitere Ausbau der Mobilfunknetze gestaltet sich anspruchsvoll: Rund 30 Prozent der Fläche Deutschlands sind bewaldet, etwa 6,5 Prozent stehen unter Naturschutz. In vielen dieser Gebiete sind neue Mobilfunkstandorte nur eingeschränkt oder mit langen Genehmigungsverfahren möglich.

Besonders in der Fläche liegt die größte Herausforderung für Mobilfunknetze. Wälder, Schutzgebiete, Mittelgebirge, Täler und dünn besiedelte, abgelegene Regionen erfordern hohe Investitionen und eine große Zahl an Standorten. Planung, Genehmigung und Bau solcher Standorte sind oft aufwendig und langwierig. Insbesondere die Anbindung mit Strom und Glasfaser macht Ausbauvorhaben hier oftmals besonders komplex. Gleichzeitig sind genau diese Regionen beliebte Freizeit- und Reiseziele.

Weiterer Ausbau geplant

In den kommenden vier Jahren soll die 5G-Flächenversorgung der Telekom nach eigenen Angaben um weitere vier Prozentpunkte wachsen. Dies entspricht etwa 16.000 Quadratkilometern zusätzlicher Abdeckung oder einer Fläche von rund 2 Millionen Fußballfeldern. Im vergangenen Jahr wurden von dem Bonner Konzern rund 1.000 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen.

Netzabdeckung wichtig für Verbraucher bei Tarifwahl

Für Verbraucher können die Unterschiede bei der Netzwahl relevant sein – speziell bei häufigen Aufenthalten in ländlichen Regionen, auf Reisen oder in beliebten Urlaubsgebieten. Wer viel in der Fläche unterwegs ist, sollte bei der Tarifwahl die unterschiedliche Netzabdeckung der Anbieter berücksichtigen.

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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