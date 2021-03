Zusätzlicher Sicherheitsschritt bei Online-Zahlungen mit Kreditkarte

Um beim Online-Shopping mit der Kreditkarte zu bezahlen, müssen Verbraucher seit diesem Jahr einen weiteren Sicherheitsschritt beachten. Das sogenannte 3D-Secure-Verfahren soll Kriminellen das Leben schwerer machen. Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zur Authentifizierung ist für Online-Einkäufe mit Kreditkarte in Europa verpflichtend. In einem aktuellen Blogbeitrag beantwortet der Bundesverband deutscher Banken (BdB) die wichtigsten Fragen zum neuen Verfahren.

Warum wurde das neue Verfahren eingeführt?

Das 3D-Secure Verfahren soll gewährleisten, dass tatsächlich nur der rechtmäßige Kreditkarteninhaber eine Online-Zahlung auslöst. Zu diesem Zweck wird beim 3D-Secure-Verfahren ein zusätzlicher Sicherheitsschritt eingeführt. Man spricht hierbei von der starken Kundenauthentifizierung, der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Was ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Dabei weisen Verbraucher mit zwei voneinander unabhängigen Sicherheitsmerkmalen nach, dass sie auch tatsächlich der rechtmäßige Kreditkarteninhaber sind: Je nach Vorgabe der kartenausgebenden Bank kann die Authentifizierung entweder per SMS-TAN in Verbindung mit einem Passwort, über das Online-Banking oder auch über spezielle Apps erfolgen. Hier können dann zur Freigabe der Zahlung mit zwei Faktoren auch teilweise biometrische Verfahren wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung verwendet werden.

Mit welchen Kreditkarten muss 3D-Secure genutzt werden?

Grundsätzlich gilt das neue Sicherheitsverfahren für alle Kreditkarten. Allerdings hat es je nach verwendeter Kreditkarte einen anderen Namen. Bei Visa heißt es „Verified by Visa“, bei Mastercard „Mastercard Identity Check“ (früher: „Mastercard SecureCode“) und American Express nennt es das „SafeKey“-Verfahren.

Was tun, wenn es Probleme beim Bezahlen gibt?

Wenn beim Bezahlvorgang Probleme auftreten, empfiehlt der Bankenverband, im ersten Schritt zu überprüfen, ob alle Angaben korrekt angegeben wurden (richtige Kartennummer, richtiges Passwort etc.). Außerdem sollten sich Kunden vergewissern, dass sie auf einer sicheren Internetseite surfen. Das lasse sich etwa daran erkennen, dass die Internetadresse mit "https://" beginnt oder an dem kleinen Schloss-Symbol in der Browserleiste. Wenn es bei der Fehlermeldung bleibt und das Bezahlen mit dem 3D-Secure Verfahren nicht funktioniert, sollten sich Kunden an die Bank wenden, von der sie ihre Kreditkarte erhalten haben.