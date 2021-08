Visa-Studie: Kontaktloses Bezahlen wird zum Standard

Immer weniger Menschen bezahlen mit Bargeld. Stattdessen wählen Verbraucherinnen und Verbraucher häufig kontaktloses Bezahlen an der Kasse. Auch mobile Alternativen werden zunehmend beliebter. Beschleunigt hat den Trend die Coronapandemie.

Das geht aus dem diesjährigen Mobile Payment Monitor von Visa in Zusammenarbeit mit forsa hervor.

Im Jahr 2019 gaben noch 71 Prozent der Befragten an, häufig mit Bargeld zu bezahlen. In diesem Jahr sind es nur noch die Hälfte der Befragten. Der Anteil derer, die bereits mobil bezahlt haben, erhöht sich auf 16 Prozent - verglichen mit 12 Prozent im Vorjahr und 6 Prozent im Jahr 2019.

Mobiles Bezahlen ist auch eine Generationenfrage

Bezüglich Alter und Geschlecht gibt es große Unterschiede. Bezahlt bei den 18- bis 45-Jährigen bereits jeder Vierte mobil, sind es bei den über 60-Jährigen nur 6 Prozent. Und während 22 Prozent der Männer mobil bezahlen, nutzen erst 9 Prozent der Frauen diese Methode.

Mobiles Bezahlen legt im E-Commerce weiter zu

Auch im E-Commerce nehmen Käufe mit mobilem Endgerät zu. Mittlerweile haben bereits sechs von zehn Konsumentinnen und Konsumenten (62 %) schon einmal Waren oder Dienstleistungen mit einem mobilen Endgerät im Internet gekauft. Im Vorjahr waren es 55 Prozent.

Coronabedingt shoppen die Menschen auch vermehrt im Internet. Fast die Hälfte (46 %) kauft nun öfter online ein als vor der Pandemie. Auch die Verbindung von Online- und stationärem Handel ist beliebt. Vier von zehn Befragten (42 %) haben bereits Click & Collect genutzt. Click & Meet (also die Terminvereinbarung für einen Einkauf im Geschäft) nutzten 31 Prozent, weitere 17 Prozent haben Interesse daran.

Kontaktloses Bezahlen boomt wegen Pandemie

Zahlte im Jahr 2019 nur die Hälfte der Befragten (55 %) kontaktlos, sind es mittlerweile rund neun von zehn (87 %) beim bargeldlosen Bezahlen. Den größten Anstieg gab es bei den über 60-Jährigen. Hier erhöhte sich der Anteil seit 2019 von 48 auf 84 Prozent. Kontaktloses Bezahlen umfasst das Zahlen per NFC-Funktion der Kreditkarte oder Girocard, dem Smartphone oder einem Wearable (Smartwatch)

Für die Studie hat Visa zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa im Juni 2021 in einer repräsentativen Online-Befragung rund 1.800 Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ab 18 Jahre zum kontaktlosen, mobilen und digitalen Bezahlen befragt. Die Umfrage wurde damit das dritte Jahr in Folge durchgeführt.