Zins-Rally beim Tagesgeld: Schon 19 Banken bieten 3 Prozent oder mehr

Heidelberg. Während sich die durchschnittlichen Bestandskundenzinsen beim Tagesgeld seit Monaten kaum von der Stelle bewegen, dringen immer mehr Banken mit ihren Neukundenangeboten in Zinsregionen vor, die noch vor einem Jahr die absolute Ausnahme waren. Inzwischen bieten 19 Banken Tagesgeldzinsen in Höhe von 3 Prozent oder mehr. Anfang des Jahres waren es lediglich 13, vor einem Jahr sogar nur zwei. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Harter Konkurrenzkampf um neue Kunden

Die Bestandskundenzinsen bundesweit verfügbarer Tagesgeldangebote liegen im Schnitt aktuell bei 1,32 Prozent. Hier gab es seit Monaten kaum Bewegung und allenfalls eine sehr dezente Aufwärtstendenz. Im letzten Dreivierteljahr sind die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen lediglich um 0,04 Prozentpunkte gestiegen.

Im harten Kontrast dazu wird der Wettbewerb um neue Kunden immer intensiver geführt. Aktuell bieten 19 Banken ihren Neukunden Tagesgeldzinsen in Höhe von mindestens 3 Prozent oder mehr. Bei einer Verivox-Auswertung am 9. Januar waren es nur 13, Anfang Mai 2026 lediglich zwei.

"Immer mehr Banken dringen mit ihren Neukundenangeboten in Zinsregionen vor, die noch vor einem Jahr nur in wenigen Ausnahmefällen erreicht wurden", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Die Rally um die höchsten Tagesgeldzinsen nimmt immer mehr Fahrt auf."

Neukundenzinsen gelten nur befristet

Sparer sollten bei der Auswahl des passenden Angebots darauf achten, wie lange die hohen Zinsen gültig sind. Bei vielen Neukundenangeboten gelten die Aktionszinsen für drei oder vier Monate, einige Banken garantieren den Neukundenzins auch für ein halbes Jahr. Sobald die Sonderkonditionen ausgelaufen sind, greifen die regulären Bestandskundenzinsen, die meistens wesentlich niedriger ausfallen.

"Tagesgeldangebote mit befristeten Neukundenkonditionen sind vor allem für Sparer interessant, die dazu bereit sind, ihr Geld erneut zu einer anderen Bank umzuschichten, wenn die hohen Zinsen nach einigen Monaten auslaufen", sagt Oliver Maier. "Wer das nicht möchte, sollte beim Zinsvergleich eher auf möglichst attraktive Bestandskundenkonditionen achten."

Mit 2,7 Prozent bietet die Multitude Bank mit ihrer Marke Ferratum derzeit den höchsten Bestandskundenzins im Markt. Sie hat ihren Sitz in Malta und angelegte Gelder sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch das dortige Einlagensicherungssystem geschützt. Unter den deutschen Anbietern zahlt die Cosmos Direkt mit 2,2 Prozent derzeit die höchsten Bestandskundenzinsen.

Diese Banken bieten aktuell die höchsten Zinsen

Den marktweit höchsten Neukundenzins bietet mit 3,5 Prozent derzeit der Einlagenvermittler Raisin. Hier gibt es für Sparer eine Besonderheit: Das angelegte Geld wird für drei Monate treuhänderisch auf einem Konto bei der Deutschen Bank deponiert. Danach läuft das Angebot aus und Sparer müssen sich für ihr Geld eine andere Bank suchen.

Bei der Suresse Direkt Bank können Sparer hingegen ein ganz klassisches Tagesgeldkonto abschließen. Der Anbieter gehört zum spanischen Bankkonzern Santander und bietet Anlegern für vier Monate einen Tagesgeldzins von 3,4 Prozent. Wenn die Sonderkonditionen ausgelaufen sind, gilt der reguläre Bestandskundenzins von aktuell 1,9 Prozent.

Mit ebenfalls 3,4 Prozent bietet auch die Consorsbank sehr attraktive Neukundenkonditionen. Hier gelten die Sonderkonditionen für drei Monate. Danach greift der reguläre Bestandskundenzins von aktuell 0,8 Prozent. Bei der Consorsbank können Sparer bis zu 1 Million Euro als Tagesgeld anlegen. Für Beträge bis 100.000 Euro greift die französische Einlagensicherung. Zusätzlich hat sich die Bank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken angeschlossen, über den auch höhere Anlagesummen geschützt sind. Zusammen mit dem Tagesgeldkonto wird bei der Consorsbank ein kostenfreies Wertpapierdepot eröffnet.

Methodik

Für die Analyse hat Verivox die aktuellen Tagesgeldzinsen von rund 800 Banken und Sparkassen ausgewertet. Berücksichtigt wurden sämtliche Geldhäuser, die ihre Konditionen frei zugänglich im Internet veröffentlichen. Ausgewertet wurden die Zinsen für eine Anlagesumme von 10.000 Euro. In die Auswertung der Durchschnittszinsen fließen nur die unbefristeten Bestandskundenkonditionen der Banken ein. Befristete Neukundenzinsen werden hier nicht berücksichtigt.

Die Neukundenangebote mit den höchsten Zinsen wurden am 06.05.2026 ausgewertet. Stand der Durchschnittszinsauswertung ist der 29.04.2026.