Waffenhersteller in nachhaltigen Fonds: Für 53 Prozent der Männer okay, Frauen ablehnender

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Waffenhersteller in nachhaltigen Fonds: Für 53 Prozent der Männer okay, Frauen ablehnender

Jessica Kuehnel

Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 20.08.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Können Investitionen in Waffenhersteller nachhaltig sein? Die Meinung dazu gehen bei Männern und Frauen weit auseinander. Mehr als die Hälfte aller deutschen Männer findet es richtig, wenn nachhaltige Fonds auch in Unternehmen der Rüstungsindustrie investieren dürfen. Unter den Frauen teilt nur etwa ein Drittel diese Ansicht. Für jede Vierte zählen Rüstungsinvestments bei einer nachhaltigen Geldanlage hingegen zu den größten Tabus. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Männer akzeptieren Rüstungsinvestitionen häufiger

53 Prozent der Männer sind der Ansicht, nachhaltige Finanzprodukte sollten auch in Unternehmen der Rüstungsindustrie investieren dürfen. Dieser Anteil stieg innerhalb eines Jahres leicht an (2024: 48 Prozent). Bei Frauen liegt die Zustimmungsrate mit 35 Prozent deutlich niedriger und veränderte sich kaum gegenüber dem Vorjahr (33 Prozent). Für jede vierte Befragte (25 Prozent) zählen Anlagen im Rüstungssektor sogar zu den größten Tabus bei einer nachhaltigen Geldanlage. Unter den Männern liegt dieser Anteil lediglich bei 17 Prozent.

Auch unabhängig vom Nachhaltigkeitsaspekt lehnen mehr Frauen (52 Prozent) als Männer (36 Prozent) Investitionen in Rüstungsgüter-Hersteller aus moralischen Gründen ab.

"Die Ergebnisse zeigen deutlich: Nachhaltige Geldanlage ist kein Einheitskonzept. Männer und Frauen setzen oft unterschiedliche Prioritäten – und genau das macht es so wichtig, Nachhaltigkeit aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten", sagt Melanie Ulbrich, Finanzexpertin bei Verivox. "Anbieter sollten klar und transparent kommunizieren, welche Kriterien sie anlegen, damit Anlegerinnen und Anleger entscheiden können, ob diese mit ihren eigenen Werten übereinstimmen."

Unterschiedliche Nachhaltigkeitsprioritäten bei Frauen und Männern

Nicht nur in der Frage der Rüstungsinvestitionen gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.Frauen und Männer gewichten auch andere Nachhaltigkeitskriterien mitunter sehr unterschiedlich:

Für 47 Prozent der Frauen zählt der Verzicht auf Tierversuche zu den drei wichtigsten von zwölf vorgeschlagenen Kriterien. Mit 41 Prozent folgt der Verzicht auf ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Männern sind faire Arbeitsbedingungen zwar auch wichtig (33 Prozent), jedoch weniger als Frauen. Neben einem schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen (30 Prozent) und dem Ausbau erneuerbarer Energien (28 Prozent) gewichten sie auch CO2-sparsames Wirtschaften (20 Prozent) und den und Verzicht auf fossile Energieträger (17 Prozent) teils deutlich höher als Frauen. Die letztgenannten Aspekte priorisieren Frauen nur zu 11 beziehungsweise 13 Prozent.

"Wer beide Geschlechter erreichen möchte, muss ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Nachhaltigkeit ernst nehmen", erklärt Melanie Ulbrich. "Finanzdienstleister, die das berücksichtigen, können Produkte und Beratung entwickeln, die wirklich zu den Menschen passen – und nicht nur zu einem Durchschnittswert."

Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten sinkt

Das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten bleibt zwar hoch, zeigt jedoch einen leichten Rückgang: 66 Prozent der Männer und 62 Prozent der Frauen interessieren sich aktuell für nachhaltige Geldanlagen. Im Vorjahr waren es noch 69 Prozent bei den Männern und 64 Prozent bei den Frauen.

Auch das tatsächliche Anlageverhalten ist rückläufig: Nur noch 20 Prozent der Männer (Vorjahr: 24 Prozent) und 11 Prozent der Frauen (Vorjahr: 18 Prozent) haben nach eigenen Angaben in nachhaltige Anlageprodukte investiert.

Mehr zum Thema

Zinsticker für Tages- und Festgeld

Die Zinsen wurden gesenkt:

  • 6 Monate 2,10 % p.a. (vorher 2,15 % p.a.)
  • 1 Jahr 2,10 % p.a. (vorher 2,15 % p.a.)

zum Angebot

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 3 Jahre 2,60 % p.a. (vorher 2,45 % p.a.)
  • 4 Jahre 2,66 % p.a. (vorher 2,45 % p.a.)
  • 5 Jahre 2,80 % p.a. (vorher 2,55 % p.a.)

zum Angebot

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 3 Jahre 2,85 % p.a. (vorher 2,65 % p.a.)
  • 4 Jahre 2,90 % p.a. (vorher 2,67 % p.a.)
  • 5 Jahre 3 % p.a. (vorher 2,87 % p.a.)

zum Angebot

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 4 Jahre 2,67 % p.a. (vorher 2,65 % p.a.)
  • 5 Jahre 2,87 % p.a. (vorher 2,81 % p.a.)

zum Angebot

Tagesgeldangebote vergleichen

Tagesgeld

Anlagebetrag in Euro
Laufzeit
Zeitspanne

  • Sparzinsen von rund 800 Banken im Vergleich

  • Bis zu 4 % Zinsen aufs Tagesgeld

  • Nur Angebote mit 100 % Einlagensicherung

Mehr rund um Geldanlagen

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.