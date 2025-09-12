Umfrage: Nur jede dritte Frau hält sich bei Finanzinvestitionen für kompetent

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Umfrage: Nur jede dritte Frau hält sich bei Finanzinvestitionen für kompetent

Jessica Kuehnel

Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 12.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Während sich Männer mehrheitlich bei der Finanzanlage als kompetent einschätzen, versteht nur rund ein Drittel aller Frauen nach eigener Einschätzung die Grundprinzipien von Finanzinvestitionen und Anlagerisiken. Auch in Finanzgesprächen und beim Verständnis verschiedener Anlageklassen schätzen Frauen ihre Kompetenz geringer ein. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox.

Nur ein Drittel der Frauen sind sattelfest bei Finanzgesprächen

Ein großer Kompetenz-Gap zeigt sich beim Umgang mit Anlagerisiken: Nur 33 Prozent der Frauen verstehen nach eigener Einschätzung die Grundprinzipien von Investitionen und Risikomanagement – bei Männern sind es 59 Prozent. Damit fällt die Selbsteinschätzung der Männer fast doppelt so hoch aus wie die der Frauen. In Finanzgesprächen mit Freunden oder der Familie fühlen sich 39 Prozent der Frauen sattelfest, aber 60 Prozent der Männer.

"Frauen unterschätzen ihr Finanzwissen häufig aus erlernter Bescheidenheit und verinnerlichten Glaubenssätzen", sagt Melanie Ulbrich, Finanzexpertin bei Verivox. "Andererseits gibt es reale Wissenslücken mit strukturellen Ursachen: Finanzbildung passiert traditionell in männlich geprägten Netzwerken – etwa Vater-Sohn-Gespräche oder Investmentclubs. Auch Marketing und Vertrieb vieler Finanzprodukte waren lange primär auf Männer ausgerichtet."

Frauen trauen sich weniger bei der Geldanlage zu

Auch bei der Geldanlage halten sich Frauen für weniger kompetent: So sagen 46 Prozent der befragten Frauen, dass sie die grundlegenden Unterschiede zwischen verschiedenen Spar- und Anlageformen wie Tagesgeld, Aktien oder Fonds kennen. Männer sind deutlich selbstbewusster – 65 Prozent der männlichen Befragten kennen sich nach eigener Einschätzung mit den unterschiedlichen Anlageklassen aus.

"Diese Zurückhaltung kann sich gerade bei der Altersvorsorge rächen – dort sind Frauen durch geringere Einkommen und häufigere Erwerbspausen ohnehin im Nachteil", so Melanie Ulbrich. "Aus früheren Untersuchungen wissen wir: Frauen investieren nur gut halb so häufig in Aktien und ETFs wie Männer. Dabei ist breit gestreutes Investieren einer der wichtigsten Hebel für private Altersvorsorge und langfristigen Vermögensaufbau." Zudem fühlt sich nur jede zweite Frau in der Lage, langfristige finanzielle Ziele wie Altersvorsorge oder größere Anschaffungen zu planen – bei Männern sind es 61 Prozent.

Mehr zum Thema

Zinsticker für Tages- und Festgeld

Die Zinsen wurden gesenkt:

  • 6 Monate 2,00 % p.a. (vorher 2,05 % p.a.)
  • 1 Jahr 2,00 % p.a. (vorher 2,05 % p.a.)

zum Angebot

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 6 Monate 2,08 % p.a. (vorher 1,80 % p.a.)
  • 9 Monate 2,00 % p.a. (vorher 1,80 % p.a.)
zum Angebot

Tagesgeld der Instabank:

1,85 % Zinsen p.a. (vorher 1,81 % p.a.)

Tagesgeld der Distingo Bank:

2 % Zinsen p.a. (vorher 1,96 % p.a.)

Tagesgeldangebote vergleichen

Tagesgeld

Anlagebetrag in Euro
Laufzeit
Zeitspanne

  • Sparzinsen von rund 800 Banken im Vergleich

  • Bis zu 3,3 % Zinsen aufs Tagesgeld

  • Nur Angebote mit 100 % Einlagensicherung

Mehr rund um Geldanlagen

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.