Heidelberg. In der Vergangenheit wurden Tagesgeldangebote mit befristeten Aktionszinsen von führenden Sparkassenvertretern oft als unseriöse Lockangebote kritisiert. Doch inzwischen weichen einige örtliche Geldhäuser von dieser harten Linie ab und sind selbst in den Konkurrenzkampf um die höchsten Zinsen eingestiegen. Wie eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt, hat nun sogar erstmals eine Sparkasse die Marke von 4 Prozent geknackt.

Befristete Aktionszinsen bei mindestens acht Sparkassen

Die Sparkasse Hameln-Weserbergland bietet Tagesgeldanlegern für 4 Monate einen Zinssatz von 4 Prozent. Die Konditionen gelten für Neukunden ebenso wie für Bestandskunden, die Geld anlegen, das zuvor bei einer anderen Bank lag. Der Aktionszins gilt für Anlagebeträge bis 250.000 Euro. Nach vier Monaten greift der reguläre Bestandskundenzins (je nach Guthaben 0,1 bis 0,4 Prozent). Dieses Aktionsangebot gilt nur für kurze Zeit: Die Sonderkonditionen sind nur noch bis zum 30.11.2026 verfügbar.

Wie Verivox-Recherchen zeigen, werben aktuell aber noch mindestens sieben weitere Sparkassen mit befristeten Aktionszinsen beim Tagesgeld. So wirbt mit der Sparkasse Hannover das nach Bilanzsumme siebtgrößte Geldhaus des Sparkassensektors mit einem Aktionszins in Höhe von 3,5 Prozent. Auch in Hannover gilt der Aktionszins 4 Monate lang, danach greift ein Bestandskundenzins von 0,75 Prozent. Ebenso wie in Hameln ist das Aktionsangebot nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden verfügbar. Der Aktionszins gilt für neue Anlagen ab 5.000 Euro.

Tagesgeldangebote mit befristeten Aktionszinsen gibt es darüber hinaus bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Kreissparkasse Heinsberg, der Stadtsparkasse Remscheid, der Sparkasse Emden, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine sowie der Sparkasse Harburg Buxtehude.

Sparkassen haben den Konkurrenzkampf angenommen

"In der Vergangenheit haben führende Sparkassenvertreter Tagesgeldangebote mit befristeten Sonderkonditionen oft als unseriöse Lockangebote kritisiert. Doch inzwischen weichen einige örtliche Sparkassen von dieser traditionellen Linie ab und sind in den Wettbewerb um hohe Zinsen eingestiegen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Anders als bei den meisten Angeboten der überregionalen Wettbewerber gelten die Aktionszinsen bei den Sparkassen meist auch für Bestandskunden, sofern sie Gelder anlegen, die bislang bei anderen Banken lagen.

"Offenbar wollen die Sparkassen auf diese Weise abgeflossene Einlagen von Kunden zurückgewinnen, die ihre Ersparnisse auf der Suche nach höheren Zinsen vormals abgezogen und woanders angelegt haben", so Maier. "Nachhaltig ist diese Strategie aber nur dann, wenn die Sparkassen den betreffenden Kunden dann auch über den Aktionszeitraum hinaus ein wettbewerbsfähiges Zinsangebot unterbreiten."

Die Sparkassenangebote im Marktvergleich

Bei den acht Sparkassen in der Verivox-Auswertung liegen die regulären Bestandskundenzinsen für eine Anlagesumme von 10.000 Euro zwischen 0,4 und 1,5 Prozent. Den höchsten unbefristeten Bestandskundenzins unter den deutschen Banken bietet mit 2,75 Prozent die Hamburger Ascory Bank.

Andere Anbieter wie Chase, die deutsche Digitalbank von J.P. Morgan, oder die Openbank Deutschland locken ebenfalls mit einem Neukundenzins von 4 Prozent, bieten ihren Bestandskunden hinterher aber eine Verzinsung in Höhe von 2,25 beziehungsweise 2 Prozent.

Methodik

Verivox wertet automatisiert die aktuellen Tagesgeldzinsen von über 800 Banken und Sparkassen aus. Berücksichtigt werden dabei alle Institute, die ihre Zinsen online veröffentlichen. Weil Sonderaktionen wie bei den acht genannten Sparkassen sehr unterschiedlich und nicht immer maschinenlesbar dargestellt werden, könnte es weitere Aktionsangebote geben, die im Zuge dieser Auswertung nicht erfasst wurden.