Trotz Corona sehen die Deutschen ihre finanzielle Zukunft optimistisch

Optimistischer Blick in die Zukunft

„Vor allem aber sind die Menschen in Deutschland optimistisch, dass wir als Gesellschaft über diese Krise hinwegkommen“, sagt Helmut Schleweis, Präsident des DSGV. Jeder Dritte gehe davon aus, dass sich die eigene finanzielle Situation in den nächsten zwei Jahren verbessert. Gut die Hälfte rechne immerhin damit, dass sie stabil bleibt.

Tatsächlich erwarten den Angaben zufolge nur 15 Prozent der Befragten eine Verschlechterung der eigenen finanziellen Situation – und das, obwohl 39 Prozent der Menschen in Deutschland bereits finanzielle Einbußen erlitten haben, 10 Prozent sogar erhebliche. Freiberufler und Selbständige sind überdurchschnittlich betroffen.

Weniger Geld ausgeben, mehr sparen

Deutlich größere Auswirkungen hatte die Pandemie auf das Konsumverhalten der Deutschen: Laut eigenen Angaben haben 41 Prozent in den ersten sechs Monaten des Jahres den Konsum eingeschränkt – und auch in nächster Zeit will nur jeder Zehnte mehr Geld ausgeben. Viele sorgen jetzt lieber vor: Jeder Dritte gab an, im Zuge der Corona-Krise das Sparverhalten angepasst zu haben, die deutliche Mehrheit möchte dabei mehr Geld zur Seite legen.