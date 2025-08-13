Nur durchs Kindergeld: So ist der Nachwuchs mit 46 Jahren Millionär

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Nur durchs Kindergeld: So ist der Nachwuchs mit 46 Jahren Millionär

Jessica Kuehnel

Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 13.08.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Mit dem Kindergeld können Eltern ihrem Nachwuchs zu einem Millionenvermögen verhelfen. Wird das monatliche Kindergeld von derzeit 255 Euro 18 Jahre lang vollständig in einen ETF-Sparplan investiert, wächst das angelegte Kapital bei einer jährlichen Rendite von 7,5 Prozent bis zum 46. Lebensjahr ohne weitere Einzahlungen auf über eine Million Euro an. Bis zum Rentenalter könnte das Vermögen sogar auf mehr als vier Millionen Euro steigen. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Vergleichsportals Verivox.

Zinseszinseffekt lässt Vermögen automatisch wachsen

Bei vollständiger Anlage des Kindergelds über 18 Jahre fließen etwa 68.500 Euro in das Wertpapierdepot. Durch Rendite und Zinseszinseffekt hat das Depot am Ende der Einzahlphase aber bereits einen Wert von rund 135.000 Euro.

In der Modellrechnung berücksichtigt Verivox regelmäßige Kindergelderhöhungen von durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr, entsprechend der Steigerungsrate der vergangenen 25 Jahre. In gleicher Höhe steigen jedes Jahr auch die monatlichen Einzahlungen in den ETF-Sparplan.

"Seine maximale Wirkung entfaltet der Zinseszinseffekt bei besonders langen Anlagezeiträumen," erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Wenn Eltern frühzeitig mit dem Sparen beginnen und in breit gestreute ETFs investieren, schaffen sie für ihre Kinder eine solide finanzielle Basis, aus der über die Jahrzehnte ein beachtliches Vermögen erwachsen kann."

Millionengrenze bereits mit 46 Jahren geknackt

Für sein Millionenvermögen muss das Kind im Erwachsenenalter nichts weiter tun, als das angesparte Kapital unangetastet zu lassen. Bei einer konstanten jährlichen Rendite von 7,5 Prozent überschreitet das Vermögen bereits mit 46 Jahren die Millionengrenze. Bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren hätte der Sprössling Wertpapiere im Gesamtwert von 4,6 Millionen Euro im Depot. Bei einem Verkauf blieben ihm nach Abzug von Abgeltungssteuer und Soli immer noch 3,8 Millionen Euro übrig.

An der Börse geht es in der Praxis nicht fortwährend nach oben. Die Kurse können steigen, in Krisenzeiten allerdings auch heftig einbrechen. Die Modellrechnung zeigt aber, welche Wertzuwächse möglich sind. Auf lange Sicht ist eine Jahresrendite von 7,5 Prozent sehr realistisch. Sie entspricht der historischen Durchschnittsrendite des Welt-Aktienindex MSCI World abzüglich üblicher Fondskosten in Höhe von 0,2 Prozent, die an den ETF-Anbieter gehen.

"Durch den langen Anlagehorizont über mehrere Jahrzehnte relativieren sich zugleich die Risiken von Kurseinbrüchen. Zwischenzeitliche Crashs, die an der Börse immer wieder vorkommen, kann der Sprössling einfach aussitzen", sagt Oliver Maier. "Die Erfahrung zeigt: Nach heftigen Rücksetzern haben sich die Kurse stets wieder erholt und hinterher neue Höchststände erklommen."

Auch kleinere Sparbeträge führen zum Erfolg

Natürlich haben längst nicht alle Eltern die finanziellen Möglichkeiten, das gesamte Kindergeld zu investieren. Aber selbst mit geringeren monatlichen Beträgen lässt sich ein beachtliches Vermögen aufbauen. Bei 100 Euro monatlich dynamischer Sparrate über 18 Jahre und gleicher Rendite verfügt das eigene Kind mit 67 Jahren über einen Depotwert von mehr als 1,8 Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Zinsticker für Tages- und Festgeld

Tagesgeld der FNZ Bank:

3,25 % Zinsen p.a. für jeden Cent bis 10.000.000 Euro,

garantiert für 1 Monate ab Kontoeröffnung

Tagesgeld der BIGBANK:

2,40 % Zinsen p.a. für jeden Cent bis 100.000 Euro,

garantiert für 4 Monate ab Kontoeröffnung

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 1 Jahr 2 % p.a. (vorher 1,75 %)
  • 2 Jahre 1,60 % p.a. (vorher 1,40 %)
  • 3 Jahre 1,80 % p.a. (vorher 1,60 %)
  • 4 Jahre 2 % p.a. (vorher 1,80 %)
  • 5 Jahre 2,20 % p.a. (vorher 2 %)

Tagesgeld der Creditplus:

2,25 % Zinsen p.a. (vorher 1,25 % p.a.)

Tagesgeldangebote vergleichen

Tagesgeld

Anlagebetrag in Euro
Laufzeit
Zeitspanne

  • Sparzinsen von rund 800 Banken im Vergleich

  • Bis zu 4 % Zinsen aufs Tagesgeld

  • Nur Angebote mit 100 % Einlagensicherung

Mehr rund um Geldanlagen

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.