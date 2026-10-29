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Höchster Stand seit 14 Jahren: Langfristiges Festgeld bringt im Schnitt 3,22 Prozent Zinsen

Ralph Wefer
Ralph Wefer

Director Communications - Banking & Insurance

Stand: 29.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Schon seit rund einem Jahr sind die Tages- und Festgeldzinsen kontinuierlich gestiegen, doch so stark wie in den letzten zwei Monaten ging es mit den Sparzinsen in dieser Zeit bislang noch nicht nach oben. Festgelder mit zwei Jahren Laufzeit bringen im Schnitt aktuell 2,76 Prozent. Langfristige Anlagen mit zehnjähriger Laufzeit haben mit 3,22 Prozent den höchsten Stand seit Juni 2012 erklommen. Beim Tagesgeld liegen die durchschnittlichen Bestandskundenzinsen bei 1,52 Prozent, befristete Neukundenangebote bringen zeitweise bis zu 4,5 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von über 800 Banken und Sparkassen durch das Vergleichsportal Verivox.

14-Jahres-Hoch beim langfristigen Festgeld

Die Durchschnittszinsen bundesweit verfügbarer Festgeldangebote mit zwei Jahren Laufzeit kletterten seit Anfang September um 0,21 Prozentpunkte und liegen derzeit bei 2,76 Prozent. Mit einem Anstieg um ein Viertelprozent ging es bei den besonders langfristigen Anlagen noch etwas steiler bergauf: Die Zinsen für Festgeld mit zehn Jahren Laufzeit stiegen von 2,97 auf 3,22 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2012.

"Zehnjährige Festgelder sind nicht für jeden geeignet, denn während der gesamten Laufzeit können Anleger nicht auf ihr Erspartes zugreifen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. "Doch für Gelder, die vor allem sicher angelegt sein sollen und zwischenzeitlich definitiv nicht benötigt werden, können sich Sparer aktuell langfristig sehr hohe Zinsen sichern."

Unter den deutschen Anbietern bietet die Badenia Bausparkasse mit 3,96 Prozent derzeit den höchsten Zins, bei Geldhäusern mit Sitz im europäischen Ausland gibt es bis zu 4,25 Prozent (bei der niederländischen Achmea Bank). "Wer eine Bank wählt, bei der die Zinsen nicht ausgeschüttet, sondern auf dem Anlagekonto weiter verzinst werden, profitiert vom Zinseszinseffekt", rät Maier.

EZB-Geldpolitik und hohe Anleiherenditen treiben die Zinsen

Neben den beiden bisherigen Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr treiben vor allem steigendende Anleiherenditen die Festgeldzinsen. Denn wegen der hohen Renditen ist es für Banken derzeit sehr teuer, sich das Geld für ihre ausgegebenen Kredite am Kapitalmarkt zu beschaffen. Aus diesem Grund sind festverzinsliche Spargelder als weitere mögliche Refinanzierungsquelle sehr attraktiv. Entsprechend groß ist der Wettbewerb und das treibt die Zinsen in die Höhe.

Immer mehr Tagesgeldangebote knacken die Marke von 4 Prozent

Auch beim Tagesgeld läuft der Wettbewerb um neue Kunden weiter auf Hochtouren. Unter den Neukundenangeboten mit befristeten Sonderkonditionen liegt der marktweit höchste Zinssatz für täglich verfügbare Sparanlagen aktuell bei 4,5 Prozent. Noch Anfang September boten lediglich zwei Banken Zinsen auf oder über der Schwelle von 4 Prozent. Inzwischen knacken acht Anbieter mit ihren Neukundenzinsen diese Marke und mit der DKB hat eine weitere Bank ihr Aktionsangebot gerade beendet: Bis zum 20. Oktober warb auch Deutschlands zweitgrößte Direktbank noch mit einem Zinssatz von 4 Prozent um Neuanlagen.

"Die Marke von vier Prozent entwickelt sich immer mehr zum derzeitigen Marktstandard, wenn Banken ihre Konditionen nachbessern, um mit befristeten Aktionszinsen um neue Kunden beziehungsweise frische Spargelder zu werben", sagt Oliver Maier.

Sparer sollten beachten, dass die beworbenen Zinsen bei diesen Angeboten nur für einige Monate gelten. Der danach gültige Standardzins fällt oft wesentlich niedriger aus. Einige Aktionsangebote sind zudem an weitere Bedingungen geknüpft – zum Beispiel an den zusätzlichen Abschluss eines Girokontos oder Wertpapierdepots beim selben Anbieter. Der höchste Neukundenzins für ein reines Tagesgeldangebot ohne solche Zusatzbedingungen liegt aktuell bei 4,1 Prozent.

"Hohe Neukundenzinsen sind vor allem für Anleger interessant, die bereit sind, nach dem Auslaufen der Sonderkonditionen erneut zu einer anderen Bank zu wechseln. Sparer, die ihr Geld nicht regelmäßig umschichten möchten, achten beim Zinsvergleich am besten auf attraktive Bestandskundenzinsen", rät Maier.

Inzwischen steigen beim Tagesgeld auch die Bestandskundenzinsen

Bei bundesweit verfügbaren Tagesgeldangeboten liegen die durchschnittlichen Bestandskundenzinsen aktuell bei 1,52 Prozent. Sie sind seit Anfang September um 0,12 Prozentpunkte gestiegen. Einen stärkeren Anstieg in so kurzer Zeit gab es seit drei Jahren nicht mehr.

Doch noch immer gibt die große Mehrheit aller Kreditinstitute die gestiegenen Leitzinsen nicht an ihre Tagesgeldanleger weiter. Seit der ersten Leitzinserhöhung im Juni haben 283 der insgesamt 816 von Verivox ausgewerteten Banken und Sparkassen ihre Bestandskundenzinsen erhöht. Bei 197 dieser Geldhäuser ging es nach der zweiten EZB-Erhöhung im September nach oben.

"Viele Banken lassen sich eine Menge Zeit damit, steigende Marktzinsen beim Tagesgeld an die Sparer weiterzugeben", sagt Oliver Maier. "Wer mit den Konditionen der Hausbank nicht mehr zufrieden ist, sollte sich nach Alternativen mit attraktiveren Zinsen umschauen und wechseln. Unter den deutschen Banken mit hiesigem Einlagenschutz liegt der marktweit höchste Tagesgeldzins, der unbefristet und für alle Kunden gleichermaßen gültig ist, aktuell bei 2,75 Prozent."

Methodik

Für die Analyse hat Verivox die aktuellen Tages- und Festgeldzinsen von mehr als 800 Banken und Sparkassen ausgewertet. Berücksichtigt wurden sämtliche Geldhäuser, die ihre Konditionen frei zugänglich im Internet veröffentlichen. Ausgewertet wurden die Zinsen für eine Anlagesumme von 10.000 Euro.

Im regionalen Sektor wird zwischen Sparkassen und regionalen Genossenschaftsbanken unterschieden. In beiden Institutsgruppen gibt es einzelne Häuser, die ihre Sparprodukte deutschlandweit anbieten und in der Auswertung deshalb den überregionalen Banken zugeordnet wurden.

Auswertungsstand der Durchschnittszinserhebungen ist der 26.10.2026. Die Konditionen der Tagesgeld-Aktionsangebote wurden am 27.10.2026 ausgewertet.

Zinsticker für Tages- und Festgeld

Tagesgeld der Ford Bank:

3,75 % Zinsen p. a. für jeden Cent bis 1.000.000 Euro,

garantiert für 3 Monate

Die Zinsen für folgende Laufzeiten wurden erhöht:

  • 1 Jahr 3,41 % p. a. (vorher 3,16 % p. a.)
  • 2 Jahre 3,51 % p. a. (vorher 3,36 % p. a.)
  • 3 Jahre 3,51 % p. a. (vorher 3,46 % p. a.)

Tagesgeld der Moank:

2,50 % Zinsen p. a. (vorher 2,47 % p. a.)

Die Zinsen wurden erhöht:

  • 6 Monate 1,90 % p. a. (vorher 1,60 % p. a.)
  • 1 Jahr 2,70 % p. a. (vorher 2,50 % p. a.)
  • 2 Jahre 2,70 % p. a. (vorher 2,50 % p. a.)
  • 3 Jahre 2,80 % p. a. (vorher 2,50 % p. a.)
  • 4 Jahre 2,90 % p. a. (vorher 2,70 % p. a.)
  • 5 Jahre 3,00 % p. a. (vorher 2,70 % p. a.)

Tagesgeldangebote vergleichen

Tagesgeld

Anlagebetrag in Euro
Laufzeit
Zeitspanne

  • Sparzinsen von rund 800 Banken im Vergleich

  • Bis zu 4,50 % Zinsen aufs Tagesgeld

  • Nur Angebote mit 100 % Einlagensicherung

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