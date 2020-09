Großes Interesse an nachhaltigen Geldanlagen

Bankkunden haben großes Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung PwC, an der im Juni und Juli 2020 mehr als 4.000 Personen teilgenommen haben. Allerdings kennen viele von ihnen das Angebot ihrer Bank an solchen Produkten nicht.