Gold als Inflationsschutz: Das müssen Anleger wissen

Die Inflation schießt in die Höhe, das Geld wird immer weniger wert. Manche Menschen suchen daher Zuflucht bei Gold. Das Edelmetall gilt als krisensicher. Doch stimmt das überhaupt?

«Der Wert des Goldes schwankt stark», heißt es vom Bundesverband deutscher Banken (BdB). Wie viele andere Rohstoffe auch, habe der Gold-Invest eher einen spekulativen Charakter, teilt die Brilliant Vermögensverwaltung aus Düsseldorf mit. Anleger kauften das Edelmetall oder Gold-Wertpapiere in der Hoffnung, dass es ihnen jemand anderes zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis wieder abkauft.

Hohes Verlustrisiko beim Investment in Gold

«Wer heute in das Edelmetall investiert, muss deshalb auch damit rechnen, dass er erhebliche Verluste erleiden kann», sagt Christian Dagg, geschäftsführender Gesellschafter der Brilliant Vermögensverwaltung.

Noch viel wichtiger: Gold bringt keine laufenden Erträge - im Gegensatz zu Aktien, Anleihen oder Immobilien. Denn diese werfen entweder Dividende, den festgeschriebenen Zins, oder Mieteinnahmen ab. Die fehlende laufende Einnahme habe laut Vermögensverwalter Dagg einen Nebeneffekt: «Weil es keinen Cashflow bringt, ist es nämlich auch nicht möglich, festzustellen, ob Gold gerade billig, teuer oder fair bewertet ist.»

Vermögen besser breit streuen

In der Geschichte habe sich immer wieder gezeigt, dass die meisten Rohstoffe, um den inflationsbedingten Kaufkraftverlust bereinigt, auf lange Sicht stetig billiger werden, sagt Dagg. Darum sei es sehr viel sinnvoller, sein Geld mit einem langfristigen Anlagehorizont und gut gestreut in Aktien zu investieren. Unabhängig von der kurzfristigen Marktentwicklung zahle es sich daher aus, an der zu den individuellen Bedürfnissen und der persönlichen Risikoneigung passenden Anlagestrategie festzuhalten.

Dagg rät daher dringend davon ab, in turbulenten Marktphasen alle Wertpapiere panikartig zu verkaufen und das Vermögen in Gold umzuschichten. Es spreche aber nichts dagegen, «Gold als eine Art Wertspeicher zu betrachten und einen kleinen Teil des eigenen Vermögens dort zu investieren», so Dagg.

Tipps für die Anlage in Gold

Wer das tun möchte, sollte folgende sechs Hinweise des Bankenverbands BdB beachten: