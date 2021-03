Festgeld: Aktuelle Top-Angebote im März 2021

Jetzt Festgeld anlegen

Allzu lange Laufzeiten beim Festgeld lieber vermeiden

Für Festgeld mit Laufzeiten von mehr als 2 Jahren könnten Anleger sogar noch etwas höhere Zinsen einstreichen. 5-jähriges Festgeld wird bei Top-Banken zum Beispiel mit 1,5 Prozent verzinst. Allerdings gehen lange Laufzeiten zu Lasten der Flexibilität.

„Es wäre schade, wenn die Zinsen künftig wieder steigen und ein großer Teil des Vermögens noch langfristig in Anlagen mit niedrigeren Zinsen gebunden ist“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich. Er empfiehlt Sparern, sich nicht länger als zwei Jahre zu binden. „Ideal sind zwei abwechselnd auslaufende Festgeldanlagen, so dass in jedem Jahr eine davon fällig wird und neu angelegt werden kann. So bleiben Anleger flexibel und profitieren zugleich von den vergleichsweise hohen Zinsen, die Festgeld mit 2 Jahren Laufzeit ihnen bietet.“