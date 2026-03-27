Ein Viertel aller Deutschen spricht in der Beziehung nicht über Geld - Frauen noch zurückhaltender

Finanzielle Offenheit ist in Partnerschaften keine Selbstverständlichkeit. Mehr als ein Viertel der Deutschen hat in der letzten Beziehung keinerlei finanzielle Informationen mit dem Partner oder der Partnerin geteilt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox und der Dating-App Parship.

Jede vierte Beziehung ohne finanzielle Transparenz

Ob Höhe des Einkommens, Vermögen oder Schulden: 27 Prozent der Befragten geben an, keine der abgefragten finanziellen Informationen der Partnerin oder dem Partner mitgeteilt zu haben. Bei Frauen liegt dieser Anteil mit 30 Prozent höher als bei Männern (24 Prozent). Damit spricht nahezu jede dritte Frau in einer Beziehung nicht über ihre finanzielle Situation.

"Unterschiedliche finanzielle Ausgangssituationen können Hemmschwellen schaffen", sagt Melanie Ulbrich, Finanzexpertin bei Verivox. "Wer mehr verdient, möchte mitunter keine Erwartungen wecken. Wer weniger verdient, scheut möglicherweise den Vergleich. Offenheit entsteht meist erst dort, wo Finanzen als gemeinsame Verantwortung verstanden werden."

Über das Einkommen spricht nur gut die Hälfte

Am häufigsten wird noch über das eigene Einkommen gesprochen: Jeder Zweite (55 Prozent) teilt die eigene Verdiensthöhe mit dem Partner oder der Partnerin. Zwischen Männern (56 Prozent) und Frauen (54 Prozent) gibt es hier kaum Unterschiede. Deutlich seltener werden weitere finanzielle Details offengelegt. Über das Gesamtvermögen spricht lediglich ein Drittel (35 Prozent). 29 Prozent reden offen über bestehende Schulden oder laufende Kredite.

"Die eigenen Finanzen galten lange als ein Tabuthema – nach dem Motto: Über Geld spricht man nicht", sagt Melanie Ulbrich. "Dass nur gut die Hälfte über das eigene Einkommen spricht und mehr als jede vierte Person keinerlei finanzielle Informationen teilt, zeigt, wie präsent diese Haltung immer noch ist. Häufig werden finanzielle Fragen erst dann konkret, wenn gemeinsame Verpflichtungen entstehen – etwa durch einen gemeinsamen Haushalt."

Zugangsdaten bleiben Ausnahme

Besonders sensibel sind sicherheitsrelevante Informationen. Nur 13 Prozent haben ihrer Partnerin beziehungsweise ihrem Partner die Geheimzahl ihrer EC- oder Kreditkarte weitergegeben. Online-Banking-Zugangsdaten teilten sogar nur 9 Prozent.

Hier zeigen sich Männer etwas offener: 14 Prozent gaben ihre Karten-PIN weiter (Frauen: 11 Prozent). Den Login für ihr Online-Banking teilten 10 Prozent der Männer mit ihrer Partnerin. Von den Frauen gaben lediglich 7 Prozent ihre Zugangsdaten weiter.

Frauen sprechen häufiger über Karrierepläne

Ein anderes Bild zeigt sich in Bezug auf Karrierepläne und berufliche Perspektiven: Mehr als Drittel aller befragten Frauen (35 Prozent) sprechen mit ihrem Partner oder Partnerin über geplante Jobwechsel oder Gehaltsverhandlungen. Bei den Männern sind es mit 31 Prozent etwas weniger.

"Über Geld zu sprechen, fällt vielen Paaren noch immer schwer – selbst in langjährigen Beziehungen", sagt Melanie Ulbrich. "Wer finanzielle Themen dauerhaft ausklammert, riskiert jedoch Missverständnisse und unausgesprochene Erwartungen. Finanzielle Transparenz ist kein Misstrauensvotum, sondern eine Voraussetzung für echte Partnerschaft auf Augenhöhe."