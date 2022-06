Weniger Gas durch Nord Stream 1 - Preissprünge befürchtet

Gazprom hatte am Dienstag angekündigt, die Gasmengen durch die Ostseeleitung um 40 Prozent zu verringern. Grund seien Verzögerungen bei Reparaturen der Firma Siemens an einem Gasverdichteraggregat.

Drosselung der Liefermengen ist politisch motiviert

Die Bundesnetzagentur hat die Erklärung von Gazprom zurückgewiesen. «Einen kausalen Zusammenhang zwischen dem auf russischer Seite fehlenden Gaskompressor und der großen Lieferreduzierung können wir im Moment nicht bestätigen», teilte die Gas-Aufsichtsbehörde am Mittwoch in Bonn mit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stuft die jüngste Drosselung russischer Gaslieferungen als politisch motiviert ein. Auch bei ihm bestehe der Eindruck, «dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist, keine technisch begründbare Entscheidung», sagte Habeck am Mittwoch in Berlin.

Linke fordert Gaspreiskontrollen

«Wir brauchen jetzt konsequente staatliche Preiskontrollen, so dass diese Verknappung nicht die Mitnahmementalität der Gasversorger beflügelt», forderte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. «Der Wirtschaftsminister muss umgehend handeln und Versorger und Preise kontrollieren.» Nötig sei eine Genehmigungspflicht für Gaspreise. «Die Gasversorger sollten sich jede Tarifänderung in diesem Jahr von der Bundesnetzagentur genehmigen lassen müssen», verlangte Bartsch.

Großhandelspreise können zu höheren Gaskosten führen

Nach Angaben von Verivox stiegen die Großhandelspreise für Gas nach der Ankündigung von Gazprom und der Explosion in den USA am Dienstag von rund 84 Euro auf 97 Euro pro Megawattstunde. Das sei zwar geringer als zu Beginn des Ukraine-Krieges aber weit höhere als das langjährige Mittel von 10 bis 25 Euro je Megawattstunde. Für Endverbraucher habe es in diesem Jahr schon fast 1100 Preiserhöhungen durch örtliche Versorger gegeben, teilte das Vergleichsportal weiter mit. Im Durchschnitt betrügen die Erhöhungen 34 Prozent. Bei einem Einfamilienhaus mit 20 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeute dies rechnerisch ein Plus von rund 560 Euro.

Ostdeutsche Haushalte besonders stark betroffen

Regional trifft die Entwicklung laut Verivox die Haushalte in den ostdeutschen Ländern härter. «Weil Bedarf und Preis hier besonders hoch sind, liegt die Kostenlast rund 14 Prozent über dem Bundesschnitt», ergab eine Analyse des Vergleichsportals. Am teuersten ist es für die Menschen in Sachsen: Die Kosten liegen laut Verivox um 35,6 Prozent über dem Bundesschnitt. In Berlin liegen sie hingegen um 27,9 Prozent unter dem Schnitt und damit am günstigsten.