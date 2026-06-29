Trotz Nahost-Konflikt: Gaskosten für Millionen Haushalte gesunken

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Trotz Nahost-Konflikt: Gaskosten für Millionen Haushalte gesunken

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 29.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die angespannte Lage im Nahen Osten hat sich bislang kaum auf die Gasrechnungen der Haushalte in Deutschland ausgewirkt. Millionen Gaskunden können im laufenden Jahr sogar mit sinkenden Gaskosten rechnen. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Gaspreise beim örtlichen Versorger leicht gesunken

Knapp jeder zweite Gaskunde in Deutschland wird nach Angaben der Bundesnetzagentur vom örtlichen Versorger beliefert, davon 16 Prozent im sogenannten Grundversorgungstarif und 32 Prozent in einem Sondertarif ihres örtlichen Versorgers.

Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden sanken die jährlichen Kosten in der Grundversorgung von 2.802 Euro im Jahr 2025 auf 2.687 Euro im laufenden Jahr. Das entspricht einer Entlastung von 115 Euro oder 4,1 Prozent. Von den günstigeren Preisen profitieren rund 3,7 Millionen Haushalte.

Weitere 7,5 Millionen Haushalte beziehen ihr Gas über Sondertarife ihres regionalen Versorgers. Auch dort zeigt sich im Jahresvergleich ein geringeres Preisniveau. So sanken die durchschnittlichen Jahreskosten für den günstigsten lokalen Sondertarif um 3 Prozent – von 2.292 Euro auf 2.223 Euro.

"Die jüngsten Preissteigerungen am Großhandelsmarkt infolge des Nahost-Konflikts sind bislang bei vielen Haushalten noch nicht angekommen. Die meisten Versorger beschaffen das Gas für ihre Bestandskunden langfristig und können so kurzfristige Preisschwankungen abfedern", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Es ist aber durchaus möglich, dass einzelne Versorger bis Jahresende noch Preisanpassungen vornehmen.”

Viele Energieversorger kaufen ihre Gas Monate und Jahre im Voraus ein. Bestandskunden profitieren daher noch von den günstigeren Einkaufspreisen aus den Jahren 2024 und 2025. Am niederländischen Handelsplatz TTF, der als wichtigster Referenzmarkt Europas gilt, lag der Durchschnittspreis 2024 bei rund 34 Euro und 2025 bei knapp 37 Euro je Megawattstunde. In diesem Jahr kletterten die Großhandelspreise im Zuge des Irankriegs auf bis zu 66 Euro und liegen aktuell bei rund 42 Euro je Megawattstunde.

Örtliche Versorger bleiben trotzdem teuer

Obwohl die Gaskosten bei den örtlichen Versorgern bislang im Schnitt nicht gestiegen sind, liegt ihr Preisniveau deutlich über dem der überregionalen Anbieter. So kostet eine Kilowattstunde Gas beim örtlichen Versorger aktuell zwischen 13,4 Cent (Grundversorgungstarif) und 11,4 Cent (günstigster Sondertarif), während der günstigste Laufzeittarif bei einem überregionalen Versorger durchschnittlich 9,3 Cent kostet – ein Sparpotenzial zwischen 18 und 31 Prozent.

"Verbraucher sollten ihren Gastarif daher überprüfen, auch wenn sie bisher keine Preiserhöhung bekommen haben. Die durchschnittlichen Neukundenpreise liegen weiterhin deutlich unter den Angeboten der örtlichen Versorger und mit einer Preisgarantie sichern sich Verbraucher dieses Niveau mindestens für die kommende Heizsaison", sagt Storck.

Methodik

Für die Auswertung hat Verivox die Kosten für den Grundversorgungstarif sowie den günstigsten lokalen Sondertarif der örtlichen Versorger mit Neukundenbonus herangezogen und mit den entsprechenden Tarifständen des Vorjahres verglichen. Zudem hat Verivox für jede Postleitzahl den günstigsten Laufzeittarif mit Preisgarantie ermittelt und daraus einen bundesweiten Durchschnittswert gebildet.

Mehr zum Thema

Jetzt Gaspreise vergleichen

Preisgarantie Siegel

Sicherheit durch Preisgarantie
Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

Gasvergleich

  • Sicherheit durch Preisgarantie

    Sicherheit durch Preisgarantie
    Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

  • Bis zu 1.250 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Duisburg / Altstadt, 47051
    Jahresverbrauch: 20.000 kWh

    Günstigster Tarif: PLUS STROM – PlusStrom Smart Gas, Kosten im ersten Jahr: 2.062,83 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Duisburg PartnerErdgas Classic, Kosten: 3.344,82 Euro

    Einsparung: 1.281,99 Euro
    (Stand: 11.06.2026)

  • Über 5.000 Tarife im Vergleich

Mehr rund um Gas

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Vertrag widerrufen Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.