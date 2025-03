Sparsame Kühlschränke rechnen sich schon nach 8 Jahren

Investition in Energieeffizienz zahlt sich aus

Eine effiziente Kühl-Gefrierkombination mit 300 Liter Nutzvolumen und mit dem Energielabel A oder B kostet laut Testberichte.de-Datenbank durchschnittlich 988 Euro. Ihr Stromverbrauch liegt im Schnitt bei 101 Kilowattstunden pro Jahr, was Stromkosten von rund 36 Euro entspricht. Ebenso große Kühlschränke mit dem Energielabel C oder D kosten im Mittel 792 Euro. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von 168 Kilowattstunden verursachen sie Stromkosten von rund 60 Euro pro Jahr. Der höhere Anschaffungspreis der effizienteren Geräte amortisiert sich demnach bereits in 8 Jahren.

"Da Kühlschränke in der Regel länger als acht Jahre genutzt werden, rechnet sich der höhere Anschaffungspreis für eine effiziente Kühl-Gefrierkombination fast immer", sagt Thorsten Storck, Energieexperte vom Vergleichsportal Verivox.

Ineffiziente Kühlschränke sind kaum günstiger

Die untersuchten Kühl-Gefrierkombinationen mit den ineffizienten Energielabels E und F kosteten im Schnitt 741 Euro und damit nur rund 50 Euro weniger als Geräte mit mittlerer Energieeffizienz (Energielabel C oder D). Da die ineffizienten Geräte allerdings durchschnittlich 273 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, verursachen sie Stromkosten von rund 98 Euro. Das sind 38 Euro mehr als bei Geräten mit mittlerer Energieeffizienz, so dass sich die Investition in einen Kühlschrank mit Energielabel C oder D bereits nach weniger als zwei Jahren rechnet.

Wer stattdessen einen energieeffizienten Kühlschrank mit Energielabel A oder B kauft, hat die Mehrkosten gegenüber einem wenig effizienten Gerät mit Energielabel E oder F bereits nach vier Jahren wieder hereingeholt.

"Die wichtigste Rolle bei der Auswahl eines Kühlschranks spielen die individuellen Bedürfnisse – wie groß soll er sein und welche Funktionen sind besonders wichtig. Wenn das geklärt ist, empfiehlt es sich, den Preis und die Energieeffizienz der in Frage kommenden Modelle zu vergleichen. Da ein Kühlschrank rund um die Uhr läuft, kann ein ineffizientes Gerät in zehn Jahren mehr als 1.000 Euro Stromkosten verursachen", sagt Judith Oehlert, Expertin für Haushaltsgeräte beim Vergleichsportal Testberichte.de.

Altgeräte besser austauschen?

Ob es sich lohnt, einen noch funktionierenden alten Kühlschrank durch ein effizientes Neugerät zu ersetzen, hängt vom aktuellen Stromverbrauch des Altgerätes ab. Dabei sollte man sich aber nicht auf die Effizienzklasse des alten Kühlschranks verlassen: Untersuchungen haben gezeigt, dass alternde Kühlschränke mit der Zeit immer mehr Strom verbrauchen – nach 16 Jahren bereits rund 27 Prozent mehr. Es empfiehlt sich daher, den aktuellen Stromverbrauch des Kühlschranks mit einem Strommessgerät über mehrere Tage zu kontrollieren und danach zu entscheiden, ob sich ein Austausch rentiert.

Methodik

Verivox und Testberichte.de haben 356 Kühlschränke bezüglich der Energieklasse, des Stromverbrauchs sowie des Kaufpreises ausgewertet. Die Geräte-Daten stammen aus der Testberichte.de-Datenbank (Stand: November 2024). Zur Berechnung der jährlichen Stromkosten wurde der durchschnittliche Haushaltspreis Strom von 35,81 Cent pro kWh im Februar 2025 zugrunde gelegt.

Der Preis und der Stromverbrauch wurden für jedes Kühl-Gefrier-Kombigerät auf eine fiktive Normgröße von 300 Liter umgerechnet, um die Vergleichbarkeit aller in der Auswertung berücksichtigten Geräte in einer lebensnahen Größe zu ermöglichen.

Die Alterungsprozesse von Kühlschränken wurden im Rahmen des Forschungsprojekts ALGE untersucht. Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Kühlschrankes wurde dort mit 16 Jahren veranschlagt.