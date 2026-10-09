Kältewelle kommt – wer noch nicht heizt, kann Hunderte Euro sparen

Heidelberg. Nach einem milden Start in die Heizsaison wird es jetzt deutlich kälter. Wer die Heizung trotzdem noch nicht einschaltet, kann Heizkosten sparen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox können Haushalte je nach Heizart und Witterung derzeit täglich bis zu 9 Euro an Heizkosten sparen.

Bis zu 9 Euro pro Tag bei einer Ölheizung

Am größten ist das Sparpotenzial bei einer Ölheizung. Wer in einem Einfamilienhaus wohnt und die Heizung im Oktober noch ausgeschaltet lässt, kann je nach Witterung rund 6 bis 9 Euro pro Tag an Heizkosten einsparen. Über den gesamten Oktober ergibt sich daraus ein mögliches Sparpotenzial von rund 246 Euro.

Bei einer Gasheizung können Haushalte rund 5 bis 7 Euro pro Tag sparen. Für den gesamten Oktober entspricht das einer möglichen Ersparnis von rund 177 Euro.

Bei einer Wärmepumpe fällt die mögliche Ersparnis geringer aus. Hier können je nach Witterung rund 3 bis 4 Euro pro Tag eingespart werden. Über den gesamten Oktober sind es rund 113 Euro.

"Mit dem jetzt einsetzenden kälteren Wetter steigt zwar der Heizbedarf, gleichzeitig lässt sich mit jedem weiteren Tag ohne Heizung Geld sparen. Je nach Heizungsart sind das in einem Einfamilienhaus derzeit zwischen rund 3 und 9 Euro pro Tag", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Wer es noch ohne Heizung aushält, kann die Heizsaison damit ein Stück weiter nach hinten verschieben."

Zu stark sollte das Gebäude allerdings nicht auskühlen. Um Schimmel und andere Schäden zu vermeiden, sollte die Innentemperatur nicht dauerhaft unter 15 bis 16 Grad sinken.

Auch in Wohnungen lässt sich sparen

In kleineren Wohnungen ist der Heizbedarf geringer und damit auch die mögliche Einsparung. Singles in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung können je nach Heizart im gesamten Oktober zwischen 28 und 61 Euro an Heizkosten sparen. Bei Paaren in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung liegt das mögliche Sparpotenzial zwischen 68 und 147 Euro.

"Die günstigste Heizung ist zwar eine, die nicht läuft. Trotzdem sollte niemand frieren müssen. Besonders ältere Menschen und Kinder können empfindlich auf niedrige Raumtemperaturen reagieren. Entscheidend ist, dass sich alle zu Hause wohlfühlen", sagt Storck.

Methodik

Die Berechnung basiert auf einem Musterhaushalt in einem freistehenden Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche, Energieeffizienzklasse D und einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh (Basisjahr 2011). Daraus wurde der entsprechende Energiebedarf für eine Ölheizung und eine Wärmepumpe sowie für kleinere Wohnungen mit 50 bzw. 100 Quadratmetern abgeleitet.

Für die Kostenberechnung wurden die durchschnittlichen Gas- und Wärmepumpenstrompreise in Deutschland zugrunde gelegt. Dabei wurden die örtlichen Gas- und Stromanbieter sowie die wichtigsten überregionalen Anbieter anteilig berücksichtigt. Der durchschnittliche Heizölpreis für September 2026 stammt von esyoil.com.

Um den witterungsbedingten Heizbedarf im Oktober abzubilden, wurden die Gradtagzahlen des Deutschen Wetterdienstes für die Oktober der Jahre 2021 bis 2025 ausgewertet. Die Gradtagzahl berücksichtigt die Tage, an denen die durchschnittliche Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur von 15 Grad liegt. Für die dargestellte Bandbreite der täglichen Einsparungen wurden der mildeste und der kälteste Oktober dieses Zeitraums herangezogen.