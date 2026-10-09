Kältewelle kommt – wer noch nicht heizt, kann Hunderte Euro sparen

Wir lieben Cookies

Mit dem Klick auf „Geht klar“ ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „Anpassen" können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Alles ablehnen“ werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Kältewelle kommt – wer noch nicht heizt, kann Hunderte Euro sparen

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 09.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Nach einem milden Start in die Heizsaison wird es jetzt deutlich kälter. Wer die Heizung trotzdem noch nicht einschaltet, kann Heizkosten sparen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox können Haushalte je nach Heizart und Witterung derzeit täglich bis zu 9 Euro an Heizkosten sparen.

Bis zu 9 Euro pro Tag bei einer Ölheizung

Am größten ist das Sparpotenzial bei einer Ölheizung. Wer in einem Einfamilienhaus wohnt und die Heizung im Oktober noch ausgeschaltet lässt, kann je nach Witterung rund 6 bis 9 Euro pro Tag an Heizkosten einsparen. Über den gesamten Oktober ergibt sich daraus ein mögliches Sparpotenzial von rund 246 Euro.

Bei einer Gasheizung können Haushalte rund 5 bis 7 Euro pro Tag sparen. Für den gesamten Oktober entspricht das einer möglichen Ersparnis von rund 177 Euro.

Bei einer Wärmepumpe fällt die mögliche Ersparnis geringer aus. Hier können je nach Witterung rund 3 bis 4 Euro pro Tag eingespart werden. Über den gesamten Oktober sind es rund 113 Euro.

"Mit dem jetzt einsetzenden kälteren Wetter steigt zwar der Heizbedarf, gleichzeitig lässt sich mit jedem weiteren Tag ohne Heizung Geld sparen. Je nach Heizungsart sind das in einem Einfamilienhaus derzeit zwischen rund 3 und 9 Euro pro Tag", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Wer es noch ohne Heizung aushält, kann die Heizsaison damit ein Stück weiter nach hinten verschieben."

Zu stark sollte das Gebäude allerdings nicht auskühlen. Um Schimmel und andere Schäden zu vermeiden, sollte die Innentemperatur nicht dauerhaft unter 15 bis 16 Grad sinken.

Auch in Wohnungen lässt sich sparen

In kleineren Wohnungen ist der Heizbedarf geringer und damit auch die mögliche Einsparung. Singles in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung können je nach Heizart im gesamten Oktober zwischen 28 und 61 Euro an Heizkosten sparen. Bei Paaren in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung liegt das mögliche Sparpotenzial zwischen 68 und 147 Euro.

"Die günstigste Heizung ist zwar eine, die nicht läuft. Trotzdem sollte niemand frieren müssen. Besonders ältere Menschen und Kinder können empfindlich auf niedrige Raumtemperaturen reagieren. Entscheidend ist, dass sich alle zu Hause wohlfühlen", sagt Storck.

Methodik

Die Berechnung basiert auf einem Musterhaushalt in einem freistehenden Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche, Energieeffizienzklasse D und einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh (Basisjahr 2011). Daraus wurde der entsprechende Energiebedarf für eine Ölheizung und eine Wärmepumpe sowie für kleinere Wohnungen mit 50 bzw. 100 Quadratmetern abgeleitet.

Für die Kostenberechnung wurden die durchschnittlichen Gas- und Wärmepumpenstrompreise in Deutschland zugrunde gelegt. Dabei wurden die örtlichen Gas- und Stromanbieter sowie die wichtigsten überregionalen Anbieter anteilig berücksichtigt. Der durchschnittliche Heizölpreis für September 2026 stammt von esyoil.com.

Um den witterungsbedingten Heizbedarf im Oktober abzubilden, wurden die Gradtagzahlen des Deutschen Wetterdienstes für die Oktober der Jahre 2021 bis 2025 ausgewertet. Die Gradtagzahl berücksichtigt die Tage, an denen die durchschnittliche Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur von 15 Grad liegt. Für die dargestellte Bandbreite der täglichen Einsparungen wurden der mildeste und der kälteste Oktober dieses Zeitraums herangezogen.

Mehr zum Thema

Jetzt Gaspreise vergleichen

Preisgarantie Siegel

Sicherheit durch Preisgarantie
Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

Gasvergleich

  • Sicherheit durch Preisgarantie

    Sicherheit durch Preisgarantie
    Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

  • Bis zu 1.250 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Weimar / Innenstadt, 99423
    Jahresverbrauch: 20.000 kWh

    Günstigster Tarif: TEAG.Gas direkt, Kosten im ersten Jahr: 2.314,09 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH – Grundversorgung, Kosten: 3.582,83 Euro

    Einsparung: 1.268,74 Euro
    (Stand: 01.10.2026)

  • Über 5.000 Tarife im Vergleich

Mehr rund um Gas

Alle Beiträge

  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Energiesteuern, Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwertsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • Eine Kilowattstunde (kWh) Gas kostet für private Verbraucher durchschnittlich knapp 10 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Gasversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was eine Kilowattstunde (kWh) bei einem Gasversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Gasverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Gasverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Gas.

  • Erdgas für private Verbraucher wird meistens in einem Gastarif abgerechnet, der aus einem festen Grundpreis pro Monat und aus einem Preis pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) besteht. Zusammengerechnet kostet eine Kilowattstunde (kWh) Gas ungefähr 8 bis 12 Cent. Es gibt jedoch große Unterschiede je nach Region und Gasversorger. Daher sollten private Verbraucher regelmäßig die Gaspreise vergleichen und einen möglichst günstigen Gastarif mit empfehlenswerten Bedingungen wählen.

    Zum Gaspreisvergleich

  • In den allermeisten Fällen geht der Anbieterwechsel reibungslos vor sich. Doch manchmal dauert es länger. Die Ursachen für eine Verzögerung beim Anbieterwechsel sind meistens:

    • fehlende Daten
    • noch andauernde Vertragslaufzeit beim alten Versorger
    • Kommunikationsschwierigkeiten zwischen altem und neuem Versorger

    Wenn Sie über Verivox wechseln, helfen wir Ihnen gerne, wenn es zu Verzögerungen kommt oder noch Klärungsbedarf besteht. Wir setzen uns für die schnellstmögliche Bearbeitung ein und sorgen dafür, dass Sie so bald wie möglich sparen.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Vertrag widerrufen Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.