Iran-Konflikt: Nachfrage nach Gastarifen seit Kriegsbeginn mehr als verdoppelt

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 05.03.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Die Spannungen im Nahen Osten haben die Nachfrage nach Gastarifen sprunghaft ansteigen lassen. Aktuell werden mehr als doppelt so viele neue Gasverträge abgeschlossen wie noch vor einer Woche. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsprotals Verivox.

Starker Preisanstieg im Großhandel – Neukundenpreise noch niedrig

Durch den Krieg im Nahen Osten sind die Großhandelspreise für Gas deutlich gestiegen. Für die meisten Haushalte hat dieser Anstieg zunächst keine direkten Auswirkungen, da sie länger laufende Verträge haben und Preisänderungen an der Börse erst mit Verzögerung bei Bestandskunden ankommen.

Bei den Neukundenpreisen zeichnet sich bisher laut Verivox kein Preisanstieg ab. Im Gegenteil: Gas ist derzeit mit 8,4 Cent pro Kilowattstunde sogar günstiger als noch vor einem Jahr (10,2 Cent/kWh).

"Die Neukundenpreise sind derzeit stabil, werden aber eng am Markt kalkuliert. Sollten die Börsenpreise weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, ist in den kommenden Wochen auch mit steigenden Neukundenpreisen zu rechnen", erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Gasnachfrage steigt rasant

Die Sorge vor künftigen Preisanstiegen veranlasst viele Verbraucher derzeit dazu, sich jetzt um einen günstigen Gastarif zu kümmern. Seit Kriegsausbruch verzeichnet das Vergleichsportal Verivox pro Tag mehr als doppelt so viele Vertragsabschlüsse (+125 Prozent) wie in der Vorwoche.

Großhandel kann Gaspreis für Haushalte stark verteuern

Aktuell macht der Großhandelspreis für Gas etwa die Hälfte des Gaspreises für Haushalte aus. Sollte sich der Großhandelspreis, wie von einigen Handelsexperten befürchtet, für längere Zeit verdoppeln, wären Heizkosten von bis zu 50 Prozent mehr möglich. Ein Haushalt in einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh zahlt derzeit im Durchschnitt 1.988 Euro pro Jahr für Gas. Würden die Preise um 50 Prozent steigen, wären das Mehrkosten von knapp 1.000 Euro.

Methodik

Der durchschnittliche Haushaltspreis für Gas bezieht sich auf ein Einfamilienhaus mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh.

Die durchschnittlichen Gaspreise bei Neuabschluss wurden anhand der bei Verivox verfügbaren Angebote erhoben. Der Preis pro Kilowattstunde enthält den Arbeitspreis sowie den Grundpreis und basiert auf dem deutschlandweit gewichteten Mittel des günstigsten Preises je Postleitzahl. Berücksichtigt wurden ausschließlich Neukundentarife mit einer Preisgarantie von 12 Monaten.

