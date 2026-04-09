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Gaspreise für Neukunden erreichen Drei-Jahres-Hoch

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 09.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Der Iran-Krieg treibt die Gaspreise trotz angekündigter Waffenruhe weiter nach oben: Für Neukunden erreichen sie mit rund 10,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) den höchsten Stand seit drei Jahren. Zuletzt lagen die Preise im März 2023 auf einem vergleichbaren Niveau. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Deutlicher Preissprung auch im Großhandel

Der Anstieg der Neukundenpreise ist eine direkte Folge der Entwicklung der Gaspreise im Großhandel. Diese hatten sich seit Ausbruch des Krieges um bis zu 59 Prozent verteuert: Lagen die Preise Ende Februar noch bei rund 34 Euro je Megawattstunde, waren es am Dienstag rund 54 Euro. Die jüngsten Aussichten auf Friedensverhandlungen haben die Gaspreise am Mittwoch wieder auf 46 Euro sinken lassen.

"Die am Mittwoch angekündigte Waffenruhe hat die Preise für Öl und Gas deutlich sinken lassen. Aufgrund der lange unterbrochenen Lieferwege und der zerstörten Infrastruktur ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass die Energiepreise schnell wieder das Niveau von Februar vor dem Ausbruch des Iran-Krieges erreichen", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Preisanstieg kommt bei Neukunden an

Gas-Neukunden müssen derzeit rund 10,9 Cent pro kWh zahlen und damit 30 Prozent mehr als noch vor Beginn des Krieges (8,4 Cent/kWh am Stichtag 27.2). Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh ergeben sich daraus jährliche Heizkosten von rund 2.180 Euro – 500 Euro mehr.

"Die Gaspreise für Neukunden sind zuletzt deutlich gestiegen, dennoch lohnt sich ein Anbieterwechsel in vielen Fällen weiterhin. Die Unterschiede zwischen den Tarifen sind nach wie vor erheblich – insbesondere im Vergleich zur Grundversorgung. Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten und der schwer vorhersehbaren weiteren Entwicklung sollten Verbraucher die aktuellen Konditionen prüfen und sich nach Möglichkeit mit einer Preisgarantie gegen weitere Preisanstiege absichern", sagt Thorsten Storck.

Grundversorgung bleibt deutlich teurer

Noch höher fallen die Kosten für Haushalte in der Grundversorgung aus. Diese zahlen aktuell im Schnitt rund 13,4 Cent pro Kilowattstunde und haben damit jährliche Heizkosten von rund 2.674 Euro. Der Wechsel in einen günstigeren Tarif spart somit durchschnittlich 494 Euro ein.

Methodik

Für die Ermittlung der durchschnittlichen Gaspreise der Grundversorgung hat Verivox die veröffentlichten Preise von rund 700 Gas-Grundversorgern in Deutschland ausgewertet.

Die durchschnittlichen Neukundenpreise basieren auf den bei Verivox verfügbaren Angeboten. Der Preis pro Kilowattstunde enthält Arbeits- und Grundpreis und entspricht dem deutschlandweit gewichteten Mittel des günstigsten Tarifs je Postleitzahl. Berücksichtigt wurden ausschließlich Angebote mit einer Preisgarantie von 12 Monaten.

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  • Bis zu 750 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Heidenheim / Innenstadt, 89522
    Jahresverbrauch: 20.000 kWh

    Günstigster Tarif: MITGAS – MEIN ERDGAS relax, Kosten im ersten Jahr: 2.039,56 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Heidenheim AG – Grundversorgung, Kosten: 2.796,60 Euro

    Einsparung: 757,04 Euro
    (Stand: 13.04.2026)

  • Über 5.000 Tarife im Vergleich

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Energiesteuern, Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwertsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werd

  • Eine Kilowattstunde (kWh) Gas kostet für private Verbraucher durchschnittlich knapp 10 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Gasversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was eine Kilowattstunde (kWh) bei einem Gasversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Gasverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Gasverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Gas.

  • Erdgas für private Verbraucher wird meistens in einem Gastarif abgerechnet, der aus einem festen Grundpreis pro Monat und aus einem Preis pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) besteht. Zusammengerechnet kostet eine Kilowattstunde (kWh) Gas ungefähr 8 bis 12 Cent. Es gibt jedoch große Unterschiede je nach Region und Gasversorger. Daher sollten private Verbraucher regelmäßig die Gaspreise vergleichen und einen möglichst günstigen Gastarif mit empfehlenswerten Bedingungen wählen.

    Zum Gaspreisvergleich

  • In den allermeisten Fällen geht der Anbieterwechsel reibungslos vor sich. Doch manchmal dauert es länger. Die Ursachen für eine Verzögerung beim Anbieterwechsel sind meistens:

    • fehlende Daten
    • noch andauernde Vertragslaufzeit beim alten Versorger
    • Kommunikationsschwierigkeiten zwischen altem und neuem Versorger

    Wenn Sie über Verivox wechseln, helfen wir Ihnen gerne, wenn es zu Verzögerungen kommt oder noch Klärungsbedarf besteht. Wir setzen uns für die schnellstmögliche Bearbeitung ein und sorgen dafür, dass Sie so bald wie möglich sparen.

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VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.