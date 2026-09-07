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Gaspreise auf Drei-Jahres-Hoch: Tarifwechsel spart je nach Region bis zu 964 Euro

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 07.09.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Die Gaspreise am europäischen Großhandelsmarkt sind kurz vor der Heizsaison auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen. Für Verbraucher lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf den eigenen Tarif. Ein Tarifwechsel kann je nach Bundesland bis zu 964 Euro im Jahr sparen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Teures Gas in Thüringen – Berlin und Hamburg am günstigsten

Der richtungsweisende niederländische TTF-Gaspreis ist Anfang September auf knapp 74 Euro je Megawattstunde gestiegen. Höhere Beschaffungskosten schlagen sich zwar nicht unmittelbar in den Bestandstarifen nieder, erhöhen vor dem Winter aber den Preisdruck am Gasmarkt.

Ein Blick auf die aktuellen Gaspreise zeigt deutliche regionale Unterschiede. Bundesweit zahlt ein Musterhaushalt für 20.000 Kilowattstunden Gas derzeit durchschnittlich 2.351 Euro im Jahr. Am teuersten ist Gas aktuell in Thüringen: Dort liegen die jährlichen Kosten im Schnitt bei 2.522 Euro. Es folgen Sachsen mit 2.500 Euro, Mecklenburg-Vorpommern mit 2.460 Euro und das Saarland mit 2.451 Euro. Am günstigsten ist Gas dagegen in Hamburg mit durchschnittlich 2.146 Euro und Berlin mit 2.150 Euro im Jahr.

"Die Preisunterschiede zwischen den Bundesländern sind unter anderem auf die regional unterschiedlich hohen Netzentgelte zurückzuführen. Sie fallen für die Nutzung und Instandhaltung der Netze sowie für Messstellenbetrieb und Zählerablesung an. Hinzu kommen die unterschiedlich hohen Preise der regionalen Grundversorger. Diese hängen auch von deren Einkaufspolitik ab: Je nachdem, wie vorausschauend ein Versorger sein Gas beschafft, können sich deutliche Preisunterschiede ergeben", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Gaswechsel spart im Schnitt 491 Euro – Thüringen mit höchster Wechselersparnis

Besonders für Haushalte in der örtlichen Grundversorgung kann sich ein Tarifvergleich lohnen. Bundesweit kostet der günstigste empfohlene Tarif mit Bonus im Schnitt 2.192 Euro im Jahr. Gegenüber den durchschnittlichen Kosten der Grundversorgung von 2.683 Euro ergibt sich ein Sparpotenzial von 491 Euro. Das entspricht einer Kosteneinsparung von 18 Prozent.

Besonders groß ist der Preisunterschied in Thüringen. Während die Grundversorgung dort durchschnittlich 3.244 Euro kostet, liegt der günstigste empfohlene Tarif bei 2.279 Euro. Durch einen Wechsel lassen sich damit im Schnitt 964 Euro im Jahr sparen und damit knapp 30 Prozent der Gaskosten. Auch im Saarland ist das Sparpotenzial mit 585 Euro überdurchschnittlich hoch. Es folgen Hessen mit 561 Euro, Bayern mit 545 Euro, Rheinland-Pfalz mit 542 Euro und Nordrhein-Westfalen mit 525 Euro.

Deutlich geringer fällt die Ersparnis in Hamburg aus. Dort liegen zwischen Grundversorgung und günstigstem Tarif durchschnittlich 188 Euro. In Bremen beträgt das Sparpotenzial 257 Euro, in Schleswig-Holstein 326 Euro und in Berlin 360 Euro.

"Die Gaspreise am Großhandelsmarkt zeigen aktuell wieder deutlich nach oben. Wie schnell solche Preisbewegungen bei den Haushalten ankommen, hängt unter anderem von der Beschaffungsstrategie der Versorger ab. Verbraucher können die Entwicklung am Großhandelsmarkt nicht beeinflussen, aber sie können prüfen, ob sie für ihren eigenen Gastarif zu viel bezahlen", sagt Thorsten Storck.

Methodik

Die durchschnittlichen Gaspreise je Bundesland entsprechen dem von Verivox erhobenen Haushaltspreis Gas und beziehen sich auf einen Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Die Wechselersparnis resultiert aus einem Kostenvergleich der örtlichen Grundversorgung und der günstigsten verfügbaren Angebote mit empfehlenswerten Bedingungen.

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  • Bis zu 1.250 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Jena / Zentrum, 07743
    Jahresverbrauch: 20.000 kWh

    Günstigster Tarif: immergrün! – Spar Gas FairPlus, Kosten im ersten Jahr: 1.957,64 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Grundversorgung, Kosten: 3.346,62 Euro

    Einsparung: 1.273,28 Euro
    (Stand: 04.08.2026)

  • Über 5.000 Tarife im Vergleich

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Energiesteuern, Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwertsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werd

  • Eine Kilowattstunde (kWh) Gas kostet für private Verbraucher durchschnittlich knapp 10 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Gasversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was eine Kilowattstunde (kWh) bei einem Gasversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Gasverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Gasverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Gas.

  • Erdgas für private Verbraucher wird meistens in einem Gastarif abgerechnet, der aus einem festen Grundpreis pro Monat und aus einem Preis pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) besteht. Zusammengerechnet kostet eine Kilowattstunde (kWh) Gas ungefähr 8 bis 12 Cent. Es gibt jedoch große Unterschiede je nach Region und Gasversorger. Daher sollten private Verbraucher regelmäßig die Gaspreise vergleichen und einen möglichst günstigen Gastarif mit empfehlenswerten Bedingungen wählen.

    Zum Gaspreisvergleich

  • In den allermeisten Fällen geht der Anbieterwechsel reibungslos vor sich. Doch manchmal dauert es länger. Die Ursachen für eine Verzögerung beim Anbieterwechsel sind meistens:

    • fehlende Daten
    • noch andauernde Vertragslaufzeit beim alten Versorger
    • Kommunikationsschwierigkeiten zwischen altem und neuem Versorger

    Wenn Sie über Verivox wechseln, helfen wir Ihnen gerne, wenn es zu Verzögerungen kommt oder noch Klärungsbedarf besteht. Wir setzen uns für die schnellstmögliche Bearbeitung ein und sorgen dafür, dass Sie so bald wie möglich sparen.

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VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.