Wohnwünsche: Die meisten wollen ein Einfamilienhaus im Umland

Das Einfamilienhaus war zuletzt in die Kritik geraten, ist für viele Menschen aber noch immer die beliebteste Wohnform überhaupt. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der der deutschen Wirtschaft (IW). Die meisten Menschen würden demnach am liebsten in Einfamilienhäusern am Rande der Stadt wohnen. Dafür nähmen sie auch etwas längere Fahrzeiten ins Zentrum in Kauf.