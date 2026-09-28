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Anschlussfinanzierung: Rate steigt um knapp 400 Euro – Zinsvergleich kann bis zu 10.000 Euro sparen

Jessica Kuehnel
Jessica Kühnel

Senior Online-Redakteurin Finanzen

Stand: 28.09.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Wer vor zehn Jahren einen Immobilienkredit abgeschlossen hat, muss bei der nun anstehenden Anschlussfinanzierung mit deutlich höheren Zinsen rechnen. Bei einer Muster-Finanzierung in Höhe von ursprünglich 340.000 Euro steigt die Monatsrate dadurch um knapp 400 Euro. Doch mit einem Vergleich verschiedener Kreditangebote lassen sich die Zinskosten beim Anschlusskredit um bis zu 10.000 Euro reduzieren. Das zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox.

Zinsanstieg: Rate steigt um knapp 400 Euro

In der Modellrechnung haben Eigenheimbesitzer im September 2016 einen Baukredit über 340.000 Euro aufgenommen. Die Finanzierung wurde so kalkuliert, dass die Immobilie nach 35 Jahren abbezahlt ist. Für ihr Darlehen mit 10 Jahren Zinsbindung mussten sie damals 1,14 Prozent Zinsen zahlen. Die monatliche Rate lag bei 982 Euro.

Inzwischen sind die Zinsen deutlich gestiegen. Für die Prolongation ihrer Finanzierung bietet die bisherige Bank 4,09 Prozent Zinsen an. Das entspricht einem aktuellen Zins aus dem mittleren Preissegment. Bei einer unveränderten Gesamtlaufzeit der Finanzierung erhöht sich die Finanzierungsrate durch den höheren Zinssatz auf rund 1.365 Euro – also 383 Euro mehr im Monat.

"Viele Immobilienbesitzer, deren Zinsbindung in nächster Zeit aufläuft, müssen sich bei ihrer Anschlussfinanzierung auf eine deutlich höhere monatliche Belastung einstellen. Umso wichtiger ist es, das Prolongationsangebot der bisherigen Bank nicht einfach ungeprüft anzunehmen, sondern verschiedene Konditionen zu vergleichen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

Fast jede zweite Finanzierung von 2016 mit zehn Jahren Zinsbindung

Die aktuelle Welle der Anschlussfinanzierungen dürfte erst der Anfang sein. Nach Daten der Immobilienfinanzierungsplattform Europace hatte fast die Hälfte der im Jahr 2016 abgeschlossenen Baufinanzierungen eine Zinsbindung von zehn Jahren. Entsprechend viele Kreditnehmer müssen ihre Finanzierung nun zu deutlich höheren Zinsen verlängern oder neu abschließen.

In den kommenden Jahren könnte sich das Problem weiter verschärfen. Denn das Volumen der abgeschlossenen Baufinanzierungen stieg bis 2021 deutlich an. In diesem Jahr wurden 21 Prozent mehr Baukredite abgeschlossen als noch 2016. Viele dieser Darlehen wurden ebenfalls in einer Phase historisch niedriger Zinsen aufgenommen. Sobald deren Zinsbindungen auslaufen, steht einer noch größeren Zahl von Immobilienbesitzern die Anschlussfinanzierung bevor.

Günstiger Anschlusskredit spart knapp 10.000 Euro Zinsen

Bei einem Bankwechsel profitieren Kreditnehmer von der Neubewertung ihrer Immobilie und können sich zudem oft wesentlich günstigere Zinsen sichern.

Laut Statistischem Bundesamt sind die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich um 53 Prozent gestiegen. Weil die altersbedingte Wertminderung des Eigenheims dagegen zu rechnen ist, geht Verivox in der Musterfinanzierung von einem neuen Immobilienwert in Höhe von 532.000 Euro aus.

"Wer weniger als 60 Prozent des Objektwerts als Kredit aufnimmt, profitiert bei vielen Banken von besonders attraktiven Zinsen", erklärt Oliver Maier. "Aufgrund der Neubewertung liegt der benötigte Kreditbetrag der Anschlussfinanzierung deutlich unter dieser Schwelle." Bei einer besonders günstigen Bank können die Eigenheimbesitzer ihren neuen Kredit unter diesen Voraussetzungen aktuell zu 3,67 Prozent Zinsen abschließen. Gegenüber der Prolongation bei der bisherigen Bank reduziert sich die Zinsbelastung dadurch um 9.930 Euro.

Überschaubare Kosten für den Bankwechsel

Der Bankwechsel erfordert zwar die erneute Einreichung relevanter Unterlagen und eine Grundschuldumschreibung, doch der Aufwand bleibt übersichtlich. Ein Teil der benötigten Unterlagen liegt meist noch von der ersten Finanzierungsanfrage für den ersten Kredit vor und die darüber hinaus benötigten Gehalts- und Vermögensnachweise sind schnell zusammengestellt. Die Kosten für die Grundschuldabtretung belaufen sich meist auf wenige Hundert Euro. Das Sparpotenzial durch den Wechsel zu einer günstigen Bank ist oft wesentlich höher.

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